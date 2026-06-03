الإمارات.. 12 يونيو آخر موعد لتنقلات الطلبة في المدراس الحكومية

عممت إدارات مدارس حكومية على أولياء الأمور إجراءات تنقل الطلبة للعام الدراسي 2026-2027، محددة يوم 12 يونيو الجاري آخر موعد لاستقبال طلبات النقل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة واستكمال جميع المستندات المطلوبة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

وأكدت الإدارات المدرسية، في تعاميم وجهتها إلى الأسر، أن استقبال طلبات النقل يبدأ اعتباراً من 4 يونيو الجاري، ويستمر لمدة 9 أيام فقط، مشيرة إلى أن الطلبات تشمل الراغبين في نقل أبنائهم نتيجة تغيير السكن، أو الانتقال إلى مدارس أخرى وفق النطاقات الجغرافية والتدفقات المدرسية المعتمدة.

وأوضحت، أن إدارات المدارس ستتولى مراجعة الطلبات والتأكد من صحة بيانات السكن ومطابقتها للمستندات الرسمية، قبل اعتماد الطلبات إلكترونياً، لافتة إلى أن دقة البيانات واستكمال الوثائق المطلوبة من أهم العوامل التي تسهم في تسريع إجراءات النقل.

وأضافت، أن بعض الطلبة قد يتم توجيههم إلى مدارس أخرى نتيجة تحديث التوزيع الجغرافي أو الطاقة الاستيعابية للمدارس، موضحة أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور المعنيين لإبلاغهم بضرورة مراجعة المدرسة واستكمال إجراءات النقل خلال الفترة المحددة.

وشددت الإدارات المدرسية على أن الطلبات التي تتضمن مستندات غير مكتملة أو بيانات غير دقيقة قد تتعرض للتأخير أو الرفض، داعية أولياء الأمور إلى رفع الوثائق المطلوبة بشكل واضح ومتابعة الرسائل والتنبيهات الصادرة من المدرسة بصورة مستمرة.

وأشارت إلى أن المدارس ستتولى دراسة الحالات التي لا تتوافر لها شواغر دراسية أو خدمة نقل مدرسي في المدرسة المطلوبة، لاتخاذ القرارات المناسبة وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الطلبة بين المدارس المختلفة.

وأكدت أن تنظيم عمليات النقل مبكراً يمنح المدارس فرصة لإعادة توزيع الشعب الدراسية وتحديد الاحتياجات التعليمية والإدارية استعداداً للعام الدراسي الجديد، بما يسهم في استقرار الطلبة أكاديمياً منذ الأسبوع الأول للدراسة.

كما دعت الإدارات المدرسية أولياء الأمور إلى عدم تأجيل تقديم الطلبات حتى الأيام الأخيرة من فترة التقديم، تفادياً للضغط على الأنظمة الإلكترونية أو نقص بعض الوثائق، مؤكدة أن الطلبات لن يتم النظر فيها بعد انتهاء الفترة المحددة إلا في حالات استثنائية تخضع لضوابط وإجراءات خاصة. وأوضحت، أن تنفيذ التنقلات المدرسية سيبدأ بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات واعتمادها رسمياً عبر الأنظمة الإلكترونية، وفق الجداول الزمنية المعتمدة للعام الدراسي المقبل.

وتشهد طلبات نقل الطلبة إقبالاً واسعاً من الأسر خلال هذه الفترة، خاصة مع انتقال بعض العائلات إلى مناطق سكنية جديدة أو رغبتها في تقريب المسافة بين المنزل والمدرسة، الأمر الذي يدفع الإدارات المدرسية إلى تنظيم الإجراءات بشكل مبكر لضمان انسيابية العمل وتوفير المقاعد الدراسية وفق الأولويات.