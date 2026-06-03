مدارس خاصة في دبي تعلن التقويم الدراسي 2026 - 2027

كشفت مدارس خاصة في دبي عن التقويم الدراسي للعام الأكاديمي 2027-2026، متضمناً مواعيد بدء الفصول الدراسية والإجازات الرئيسة، في خطوة تهدف إلى تمكين الأسر من التخطيط المبكر للسفر والعطلات والالتزامات العائلية قبل أشهر من انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووفقاً للتقويمات المعلنة يبدأ دوام الطلبة يوم 31 أغسطس 2026، فيما يستمر الفصل الدراسي الأول حتى 4 ديسمبر 2026، ويحصل الطلبة خلاله على إجازة منتصف الفصل من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن يخصص يوم 26 أكتوبر للتطوير المهني للمعلمين، مع استمرار تعلم الطلبة عن بُعد، خلال ذلك اليوم.

وتبدأ إجازة الشتاء في 14 ديسمبر 2026، وتستمر حتى مطلع يناير 2027، فيما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 4 يناير، ويستمر حتى 2 أبريل 2027.

ويتضمن الفصل إجازة قصيرة خلال فبراير، إلى جانب يوم للتطوير المهني للكوادر التعليمية في 15 مارس 2027، كما يشمل التقويم إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2027، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 12 أبريل، ويستمر حتى 2 يوليو 2027، وهو آخر يوم أكاديمي للطلبة والمعلمين، خلال العام الدراسي.

وأظهرت التقويمات المدرسية كذلك إدراج عدد من العطلات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية، مع الإشارة إلى أن مواعيدها النهائية ستبقى خاضعة للإعلانات والقرارات الحكومية الرسمية.