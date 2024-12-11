جامعة دبي تطلق منصة لتسريع تبنّي التقنيات

أطلقت جامعة دبي منصة تجريبية لتقنية 5G لدعم الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تسريع تبنّي التقنيات المتقدمة وتحفيز التحولات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات.

وتمت المبادرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وإحدى الشركات المتخصصة بحضور الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، والدكتور عبد الهادي أبو العال، الرئيس التنفيذي للشركة لإطلاق المنصة.

وأوضح الدكتور عيسى البستكي أن حفل الإطلاق شهد عرضاً توضيحياً لحالات استخدام متعددة باستخدام الشبكة التجريبية الخاصة بتقنية 5G داخل حرم الجامعة، وتضمن العرض حلولاً مبتكرة لخدمة قطاعات متعددة، منها المدن الآمنة والذكية، أتمتة الموانئ، خوذات رقمية لتعزيز سلامة العمال، منصات تعليم ذكية، وتطبيقات تحولية أخرى.

وأشار الدكتور البستكي إلى أن الجامعة ملتزمة باستخدام مرافقها وقدراتها البحثية.