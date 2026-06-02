تفعيل «تمكين الرقمية» لدعم الطلبة بمراجعات قبل الاختبارات

فعّلت مدارس حكومية برنامج «أكاديمية تمكين الرقمية» لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، ضمن خطة تعليمية تستهدف دعم الطلبة أكاديمياً قبل انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2025 - 2026، عبر سلسلة مراجعات افتراضية عن بعد من خلال منصة «مايكروسوفت تيمز».

وأكدت الإدارات المدرسية أن البرنامج انطلق أمس، ويتضمن حصص مراجعة يومية يشرف عليها معلمون ومعلمات من مدارس مختلفة على مستوى الدولة، بهدف تعزيز التحصيل الدراسي، ورفع جاهزية الطلبة للاختبارات النهائية في مختلف المواد الدراسية الأساسية.

وأوضحت المدارس أن الفترة الأولى من المراجعات تبدأ يومياً من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساءً، وتشمل طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، وفق جدول منظم يحدد أسماء المعلمين والصفوف الدراسية وأوقات الحصص لكل مادة.

ويضم البرنامج مراجعات في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، إلى جانب الفيزياء والكيمياء والأحياء والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، بما يضمن توفير تغطية شاملة لأبرز المواد التي يركز عليها الطلبة خلال فترة الاستعداد للاختبارات.

وأشارت إدارات مدرسية إلى أن «أكاديمية تمكين الرقمية» تعتمد على تقديم شرح مركّز ومباشر للنقاط الأساسية في المناهج الدراسية، إلى جانب تدريب الطلبة على أساليب الإجابة الصحيحة والتعامل مع نماذج الأسئلة المختلفة، ما يساعدهم على رفع مستوى الثقة وتقليل التوتر المرتبط بالاختبارات.

وأضافت أن الحصص تُقدم بطريقة تفاعلية تعتمد على النقاش المباشر بين المعلم والطلبة، مع إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات، بما يعزز فهم المفاهيم الدراسية بصورة أعمق، ويساعد الطلبة على معالجة نقاط الضعف التي قد تواجههم قبل الاختبارات النهائية.

وأكدت الإدارات المدرسية أن البرنامج يشهد إقبالاً من الطلبة وأولياء الأمور، خصوصاً مع اقتراب موعد الاختبارات، لافتة إلى أن الكثير من الطلبة باتوا يعتمدون على هذه المراجعات الرقمية بوصفها وسيلة داعمة تساعدهم على تنظيم الدراسة والاستفادة من خبرات معلمين متخصصين في المواد المختلفة.