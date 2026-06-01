استئناف الدراسة اليوم.. واستعدادات مكثفة للفصل الأخير

يستأنف اليوم طلبة المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية على مستوى الدولة دوامهم الدراسي، عَقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة من إدارات المدارس لاستكمال الفصل الدراسي الثالث، والانطلاق في خطط المراجعات النهائية، والتجهيز لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وأكدت إدارات مدرسية أن الهيئات التعليمية والإدارية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بعودة الطلبة، فيما باشرت المدارس منذ أمس إرسال الجداول الدراسية، وخطط المراجعة، والتعليمات التنظيمية لأولياء الأمور والطلبة، عبر المنصات الإلكترونية والمجموعات الرسمية، لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول بعد الإجازة.

وشددت المدارس في رسائلها الموجهة للأسر، على أهمية الالتزام بالحضور والانضباط المدرسي، خاصة مع اقتراب الاختبارات النهائية، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً للمراجعات الأكاديمية والتدريبات على الاختبارات الإلكترونية، إلى جانب استكمال المناهج الدراسية، وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وأكدت إدارات المدارس أن فرق الصيانة والنظافة انتهت بشكل كامل من أعمال التعقيم والتنظيف داخل الصفوف والممرات والمرافق المدرسية خلال فترة الإجازة، إلى جانب إجراء فحوصات شاملة لأنظمة التكييف داخل الفصول الدراسية والحافلات المدرسية، للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن فرق الدعم الفني قامت كذلك بفحص الشبكات والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الاختبارات والتدريبات الرقمية، لضمان سير العملية التعليمية دون معوقات تقنية خلال الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي.

وأرسلت مدارس عدة حزمة من الإرشادات التنظيمية للطلبة، تضمنت ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وإحضار أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية بشكل يومي، والتأكد من شحنها مسبقاً، إضافة إلى الالتزام بالزي المدرسي الرسمي، وعدم إحضار الهواتف والساعات الذكية إلى الصفوف الدراسية. كما شددت بعض المدارس على تطبيق لوائح الغياب والتأخر المعتمدة، مؤكدة أن الغياب سيُرصد إلكترونياً، وفق الأنظمة المعمول بها، مع احتساب الغياب في بعض الحالات وفق اللوائح التنظيمية الخاصة بالتقويم المدرسي.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم خلال الفترة الحالية، باعتبارها من أهم الفترات الدراسية التي تسبق الامتحانات النهائية، مؤكدة أن انتظام الطلبة في الحضور، يسهم في رفع جاهزيتهم الأكاديمية والنفسية للاختبارات.

وفي السياق ذاته، أكدت كوادر تربوية أن العودة بعد الإجازات، تتطلب إعادة تنظيم النوم والاستعداد الذهني للطلبة، خاصة مع دخول المرحلة الأخيرة من العام الدراسي، مشيرين إلى أهمية توفير أجواء هادئة في المنزل، تساعد الطلبة على التركيز والمراجعة اليومية.

وأشار تربويون إلى أن المدارس بدأت فعلياً في تنفيذ خطط دعم أكاديمي للطلبة، تتضمن حصص مراجعة إضافية، وتدريبات عملية على نماذج الاختبارات، إلى جانب متابعة الطلبة الذين يحتاجون إلى تعزيز في بعض المواد الدراسية، لضمان تحقيق أفضل النتائج مع نهاية العام الدراسي.