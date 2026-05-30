20 دقيقة فقط.. كيف اختصر الذكاء الاصطناعي يوم المعلم؟

لم يكن يوم المعلم ينتهي مع خروج الطلبة من الصفوف الدراسية، بل كان يبدأ فصل آخر من العمل يمتد لساعات طويلة، بين إعداد الخطط الدراسية، وتصميم أوراق العمل، وتصحيح الواجبات، وكتابة الملاحظات والتقارير اليومية، وهي مهام كانت تستهلك ما يقارب ثلاث ساعات يومياً، وتشكل ضغطاً مهنياً مستمراً داخل الميدان التربوي.

لكن هذا المشهد بدأ يتغير بصورة واضحة مع التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت المهام التي كانت تحتاج إلى ساعات من التحضير والتجهيز تنجز خلال 20 دقيقة فقط، ما أعاد تشكيل يوم المعلم وآليات عمله داخل الصفوف والمنصات الرقمية.

وأكد معلمون وتربويون أن تجربة التعلم عن بُعد شكلت نقطة التحول الأكبر في اعتماد الأدوات الذكية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى جزء أساسي من المنظومة التعليمية الحديثة، مع حصول المعلمين على دورات تدريبية متخصصة من مدارسهم ووزارة التربية والتعليم، ساعدتهم على اكتساب خبرة واسعة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل العملية التعليمية، سواء في إعداد الخطط الدراسية، أو تصميم أوراق العمل، أو متابعة الطلبة، أو رفع مستوى التفاعل داخل الصفوف الحضورية والافتراضية.

وأكد معلمون أن التجربة الحقيقية لانطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي داخل التعليم بدأت فعلياً خلال مرحلة التعلم عن بُعد، عندما احتاجت المدارس إلى حلول سريعة تضمن استمرارية العملية التعليمية، وإدارة الحصص الافتراضية، ومتابعة الطلبة، وتحضير المحتوى بصورة يومية دون انقطاع.

تخطيط ذكي

وقال محمد السيد، إن إعداد الخطة اليومية كان يمثل عبئاً كبيراً على المعلمين، إذ كان يتطلب وقتاً طويلاً لصياغة الأهداف التعليمية، وربطها بالمحتوى، واختيار الاستراتيجيات المناسبة، إلى جانب تصميم الأنشطة وأساليب التقييم المختلفة.

وأوضح أن هذه العملية كانت تستغرق ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً، خصوصاً خلال فترة التعلم عن بُعد، عندما كان المعلم مطالباً بإعداد محتوى رقمي متكامل يناسب الحصص الافتراضية ويحافظ على تفاعل الطلبة عبر الشاشة.

وأكد أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت اليوم قادرة على توليد خطة دراسية متكاملة خلال دقائق، تشمل التمهيد والشرح والأنشطة وأساليب التقويم بصورة منظمة ومترابطة. وأضاف أن هذا التحول ساعده على توجيه جهده نحو متابعة الطلبة داخل الحصة والتركيز على الفهم والاستيعاب.

محتوى متنوع

وأكدت هبة الشربيني أن إعداد أوراق العمل كان يمثل تحدياً يومياً، خاصة مع وجود فروق فردية واضحة بين الطلبة داخل الصف الواحد. وأوضحت أنها خلال مرحلة التعلم عن بُعد كانت تقضي وقتاً طويلاً في إعداد تدريبات متعددة تناسب مستويات الطلبة المختلفة، أو البحث عن نماذج جاهزة يمكن تعديلها لتتلاءم مع طبيعة الحصص الإلكترونية.

وأكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي أتاحت لها إنتاج أوراق عمل متعددة المستويات خلال دقائق، تتضمن تدريبات تأسيسية وأنشطة تطبيقية وأخرى إثرائية، بصورة أكثر مرونة وسرعة، مضيفة أن هذا التنوع ساعد في تقديم محتوى أكثر دقة يتناسب مع احتياجات كل طالب.

وأكدت إيمان مصطفى أن الذكاء الاصطناعي أسهم بصورة كبيرة في تطوير آليات متابعة الطلبة، سواء خلال التعليم الحضوري أو أثناء التعلم عن بُعد، موضحة أن متابعة مستوى الطالب كانت تعتمد سابقاً على الملاحظة المباشرة والاختبارات الدورية، وهو ما قد لا يقدم صورة دقيقة وشاملة عن مستوى الأداء الحقيقي.

وأشارت إلى أن الأدوات الذكية أصبحت توفر بيانات مستمرة حول أداء كل طالب، تشمل مستوى المشاركة، والتفاعل، وإتقان المهارات، ونسب الإنجاز داخل المنصات التعليمية، مؤكدة أن هذه البيانات ساعدت المعلمين على رصد أي تراجع مبكر في مستوى الطلبة، والتدخل السريع لمعالجة نقاط الضعف قبل تفاقمها.

وأكدت وفاء أبو قداري أن الحفاظ على تفاعل الطلبة كان من أكبر التحديات التي واجهت المعلمين خلال التعلم عن بُعد، موضحة أن كثيراً من الطلبة بسهولة يفقدون التركيز داخل الحصص الافتراضية، ما دفع المعلمين للبحث عن أدوات وأساليب أكثر جذباً وتحفيزاً، سواء في استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة أدوات أو محتوى رقمي يجعل الطالب أكثر تفاعلاً.

وأشارت إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفّرت أنشطة تفاعلية ومسابقات تعليمية وأساليب عرض مبتكرة، ساعدت في رفع معدلات المشاركة داخل الحصص الإلكترونية والحضورية، مضيفة أن هذه الأدوات لم تقتصر على الترفيه أو الجذب البصري فقط، بل ساعدت فعلياً في تعزيز الفهم وترسيخ المعلومات لدى الطلبة.

وأكدت خولة الشحي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن توجهات تستهدف بناء منظومة تعليمية حديثة تواكب متطلبات المستقبل، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت خلال السنوات الماضية الكثير من المبادرات والاستراتيجيات التي دعمت التحول الرقمي داخل المدارس، وأسهمت في تسهيل مهام المعلمين اليومية.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي أحدث نقلة نوعية داخل البيئة التعليمية، بعدما تحول إلى أداة فعالة تساعد المعلمين على إنجاز كثير من المهام بسرعة وكفاءة، خاصة فيما يتعلق بإعداد الخطط الدراسية وتصميم الأنشطة التعليمية وأوراق العمل، وهي مهام كانت تستغرق وقتاً طويلاً في السابق.

وأضافت أن الأدوات الذكية أصبحت قادرة على توفير خطط دراسية متكاملة خلال دقائق، إلى جانب اقتراح أفكار وأنشطة وأسئلة متنوعة تتناسب مع مستويات الطلبة المختلفة، فضلاً عن المساهمة في إعداد الاختبارات بصورة أسرع وأكثر مرونة.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي ساعد أيضاً في تخفيف الأعباء المرتبطة بتصحيح الواجبات والاختبارات من خلال أنظمة التصحيح الآلي، ما منح المعلم وقتاً أكبر للتركيز على شرح الدروس والتفاعل المباشر مع الطلبة داخل الصفوف الدراسية.

وأكد هادي فاروق أن التعامل مع الفروق الفردية داخل الصف يمثل تحدياً مستمراً، خاصة في ظل كثافة أعداد الطلبة داخل بعض الفصول الدراسية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي ساعده في تحليل أداء كل طالب بصورة منفصلة، واقتراح أنشطة علاجية مخصصة لكل مهارة تحتاج إلى تعزيز.

وأشار إلى أن هذه الدقة في التشخيص ساعدت في تقديم دعم أكثر سرعة وفاعلية، سواء خلال التعليم الحضوري أو أثناء التعلم عن بُعد، ما انعكس بصورة إيجابية على تحسن مستويات الطلبة.

تحول مستدام

من جانبها، أكدت بدرية الحوسني أن مرحلة التعلم عن بُعد كشفت حجم الحاجة إلى أدوات تعليمية ذكية قادرة على دعم المعلم وتسريع إنجاز المهام اليومية.

وأوضحت أن المدارس خلال تلك الفترة لم تكن تبحث فقط عن استمرارية التعليم، بل عن وسائل تحافظ على جودة العملية التعليمية وتمنح المعلم قدرة أكبر على إدارة الحصص الافتراضية بكفاءة.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي نجح في إثبات حضوره خلال تلك المرحلة، الأمر الذي دفع كثيراً من المدارس إلى الاستمرار في استخدامه حتى بعد العودة إلى التعليم الحضوري.

وأكدت سلمى الكتبي أن التحول الرقمي الذي شهدته المدارس خلال السنوات الأخيرة غيّر مفهوم دور المعلم بصورة كبيرة، موضحة أن المعلم لم يعد مطالباً فقط بنقل المعرفة، بل أصبح مطالباً بإدارة أدوات رقمية ذكية، وتحليل البيانات التعليمية، وتصميم تجارب تعلم أكثر تفاعلية.

وأضافت أن فترة التعلم عن بُعد أسهمت في تسريع اكتساب المعلمين لهذه المهارات، بعدما اضطروا إلى التعامل اليومي مع المنصات التعليمية والتطبيقات الذكية.