إعلان نتائج نهاية العام الدراسي الاثنين والثلاثاء المقبلين

كشفت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج نهاية العام الأكاديمي 2024 - 2025، لكافة المراحل الدراسية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وخصصت الوزارة بحسب البرنامج الزمني المُعلن عنه يوم الاثنين لنتائج الصفوف الدراسية من التاسع إلى الثاني عشر، على أن يتم إعلان نتائج الصف الثاني عشر في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في الساعة 4 مساءً.

والثلاثاء لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثامن، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في الساعة 4 مساءً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج نهاية العام الأكاديمي عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني.

وذلك بحسب الساعة المحددة لنتائج كل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.

من جهة أخرى، دعت إدارات مدرسية أولياء الأمور إلى التوجه إلى الحرم المدرسي خلال ساعات الدوام الرسمي قبل الإجازة الصيفية للمعلمين، لتسلّم الهواتف المحمولة التي تمت مصادرتها من الطلبة خلال الفصل الدراسي الثالث وخلال فترة الامتحانات، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التربوية المعتمدة وتنفيذ السياسات التي تنظم السلوك داخل البيئة المدرسية.

وأوضحت الإدارات أن مصادرة الهواتف جاءت نتيجة ضبطها بحوزة عدد من الطلبة أثناء اليوم الدراسي وفي فترة الامتحانات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح المعتمدة التي تمنع إدخال الهواتف المحمولة إلى الحرم المدرسي، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترسيخ قيم الانضباط والالتزام، وتهيئة بيئة تعليمية خالية من المشتتات.

وشددت المدارس على أهمية الانضباط السلوكي للطلبة وتطبيق القواعد بجدية، وتشجيع أولياء الأمور لهم على اتباع الإجراءات والتوجيهات التي تأتي من وزارة التربية والتعليم ومن المدرسة.

ودعت المدارس أولياء الأمور للتسارع في تسلّم الهواتف قبل بدء الإجازة، وتفادي أي تأخير في معالجة المخالفات المسجلة، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تعميماً سابقاً شددت فيه على جميع المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة ضرورة مصادرة الهواتف المحمولة فور ضبطها، في إطار تعزيز بيئة تعليمية منضبطة تحترم خصوصية الطلبة والمعلمين، وتسهم في الحد من التشويش داخل الصفوف الدراسية.

وبحسب التعميم، يتم حجز الهاتف لمدة شهر في حال كانت المخالفة أولى، وفي حال تكرارها يُحتفظ بالجهاز حتى نهاية العام الدراسي.

كما نصّت التعليمات على عدم تفتيش الهواتف أو الاطلاع على محتواها إلا في حالات استثنائية، وبوجود لجنة مختصة، مع اتخاذ إجراءات إضافية في حال ثبوت استخدام الهاتف في تصوير زملاء أو معلمين دون إذن.

وأكدت الوزارة أهمية التوعية المستمرة بمخاطر اصطحاب الهواتف إلى المدرسة، ووجهت الإدارات إلى تنظيم جلسات إرشادية وتوثيق كل حالة مصادرة وفق نماذج رسمية مع توقيع أولياء الأمور، بما يضمن الشفافية والتعاون التربوي بين المدرسة والأسرة.