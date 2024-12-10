طلبة الثاني عشر يتفقون على سهولة امتحان الرياضيات

أجمع طلبة الصف الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم على سهولة أسئلة امتحان الرياضيات الذي أدوه أمس، ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024 - 2025، مؤكدين أن الأسئلة تنوعت بين الورقية والإلكترونية، حيث تضمن الامتحان الورقي خمسة أسئلة، بينما احتوى الامتحان الإلكتروني على 15 سؤالاً، ما أتاح للطلبة فرصة التفاعل مع أشكال متعددة من الأسئلة التي تراعي مختلف مستويات التفكير.

وأوضح عدد من الطلبة، من بينهم محمد سعيد، سلطان الزرعوني، زايد العارف، وكمال إسماعيل، أن الامتحان الورقي ركز على مهارات التفكير العليا والتطبيق العملي للمفاهيم، بينما تميز الامتحان الإلكتروني بمراعاته للفروق الفردية بين الطلبة، مشيرين إلى أن أجواء الامتحان كانت منظمة، حيث وفرت اللجان أجواء هادئة ومناسبة للإجابة، مع التأكد من منع استخدام الهواتف المتحركة أو الأجهزة الذكية مثل الساعات والسماعات الذكية.

وأفادت إدارات مدارس حكومية أنها لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالامتحان، مؤكدة أن الامتحان جاء متوازناً ومناسباً لجميع الطلبة، وأشادت بجهود الكوادر التعليمية والإدارية في توفير بيئة محفزة وداعمة. وأوضحت الإدارات أنها قدمت حزمة من الإرشادات والتوجيهات التي ساعدت الطلبة على الاستعداد الجيد، مشيرة إلى أن الامتحان استند إلى الهيكل الامتحاني المعلن مسبقاً، ما جعل الأسئلة مألوفة للطلبة وسهلة الفهم.

وأضافت الإدارات أنها تواصلت مع الطلبة بعد الامتحان، حيث أثنى الكثير منهم على سهولة الأسئلة وتركيزها على التطبيقات العملية في المهارات الحياتية، خاصة في مجالات التفاضل والتكامل. وأشارت بعض إدارات المدارس الخاصة إلى أن التنسيق مع المدارس الحكومية أسهم في ضمان سلاسة الامتحانات، حيث تم توفير جميع الوسائل اللازمة لدعم الطلبة، سواء من الناحية التقنية أو الأكاديمية. وأوضحت أن الامتحانات الإلكترونية شهدت استقراراً في الأنظمة وعدم حدوث أي أعطال تقنية، مما عزز من ثقة الطلبة خلال فترة الامتحان.