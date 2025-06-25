6 مشاريع مبتكرة لـ«الفجيرة العلمي» في مسابقة بماليزيا



يشارك نادي الفجيرة العلمي في مسابقة الابتكارات الدولية بماليزيا، والتي تنظمها منظمة العلماء الشباب الماليزية بـ 6 مشاريع مبتكرة لمنتسبي النادي، تضمن قارباً مبتكراً للإنقاذ، وطائرة لنثر البذور، وروبوت إطفاء الحريق، والفاحص الأمني، والرافعة الشوكية، وطائرة توصيل الأدوية.

وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي، أن المسابقة فرصة للمنافسة بالابتكارات، التي عمل عليها النادي وطورها، بإبراز الابتكارات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناع، التي تتيح لنا المجال بالمشاركة جنباً إلى جنب مع مختلف الابتكارات المشاركة حول العالم، والاستفادة من التجارب العلمية الناجحة، وآخر ما توصل له الشباب من مشاريع علمية مبتكرة وحديثة، والتي تواكب التقنيات المستقبلية، واهتمامات الجيل القادم، وذلك من خلال إشراك منتسبي النادي في الفعاليات العلمية العالمية، بإيجاد بيئة محفزة لعقد هذه اللقاءات المهمة مع المبتكرين الشباب حول العالم.

وأكد أن نادي الفجيرة العلمي يحرص على الاهتمام بالطاقات الوطنية المبتكرة، والعمل على تمكينهم في مجال التكنولوجيا، بهدف صنع جيل متميز في خلق ابتكارات جديدة، تسهم في تحسين الخدمات وجودة الحياة في المجتمع، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التميز وترسيخ ثقافة الابتكار بين مختلف شرائح المجتمع.

ويضم الفريق المشارك الطلاب المنتسبين وهم: عبدالله النعيمي وأحمد سيف المسماري وسالم حسن اليليلي ومطر عمر اليماحي وحمد سالم المسماري ونهيان أحمد اليماحي، بحضور مدير نادي الفجيرة العلمي، وأحمد حسني، المشرف الإداري، والمهندس أسامة عبدالمنعم، مشرف قسم الروبوت بالنادي.