تدريب الطلبة على صيانة الطائرات

أنهى مجموعة من الطلبة برنامجاً تدريبياً مكثفاً على صيانة الطائرات، استمر لمدة خمسة أسابيع، ونظمته أكاديمية الفجيرة للطيران بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واستهدف البرنامج تعزيز المهارات التقنية والمهنية للطلبة، من خلال تجربة تعليمية شاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي في بيئة تحاكي الواقع.

وتمكن المشاركون خلال البرنامج من التعامل مع أحدث طائرات التدريب وأجهزة الطيران المتطورة، حيث تضمنت المراحل التدريبية تعريف الطلبة بأنظمة الطائرات وأجهزتها المختلفة، إلى جانب ورش عمل متخصصة في فحص الطائرات وصيانتها، كما تركز التدريب على تمكين الطلبة من فهم العمليات التقنية الدقيقة المطلوبة في مجال صيانة الطائرات، مما أسهم في تعزيز معارفهم النظرية وتحسين قدراتهم العملية بشكل كبير.

وأشاد الطلبة المشاركون بالمستوى المتقدم من التدريب الذي تلقوه، واعتبروه فرصة مميزة للتعلم والتطبيق العملي.