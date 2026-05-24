27 عاماً من القيادة التربوية.. جميلة الهنداسي تصنع الأثر في التعليم

على مدار 27 عاماً في الميدان التربوي، شكّلت مسيرة التربوية، جميلة أحمد عبيد جميع الهنداسي، تجربة مهنية وإنسانية متكاملة، ارتكزت على بناء الإنسان قبل المؤسسة، وصناعة الأثر التربوي قبل الإنجاز، وترسيخ مفهوم التعليم كونه رسالة وطنية ومسؤولية مستدامة.

بدأت الهنداسي مسيرتها معلمة مجال أول، حيث عايشت تفاصيل البيئة الصفية من قرب، وترسخ لديها منذ البداية أن جودة التعليم تنطلق من المعلم، ومن قدرته على بناء علاقة إيجابية مع الطلبة، قائمة على الفهم والتحفيز واكتشاف القدرات.

ومع تراكم الخبرات، انتقلت إلى مواقع قيادية متعددة، بدءاً من مديرة مدرسة، ثم مدير أول، وصولاً إلى منصبها الحالي مديرة لمجمع زايد التعليمي - دبا الفجيرة، حيث توسع نطاق مسؤولياتها من إدارة الصف إلى قيادة مؤسسة تعليمية متكاملة، ومن دعم الطالب إلى التأثير في المجتمع المدرسي والمحلي، ضمن رؤية تركز على الجودة والتميز والاستدامة.

وتؤمن الهنداسي بأن القيادة التربوية الناجحة تقوم على وضوح الرؤية، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرار المبني على البيانات، إلى جانب الذكاء العاطفي في إدارة فرق العمل، وتمكين المعلمين، وبناء بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

كما ترى أن القيادة لا تقتصر على التوجيه، بل تقوم على الشراكة والعمل الجماعي، وتوزيع المسؤوليات، ودعم المبادرات، وتحويل التحديات اليومية إلى فرص تطوير. وقد انعكس تبنيها للقيادة التشاركية داخل المؤسسة على تعزيز الاستقرار المؤسسي ورفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.

وشهد مجمع زايد التعليمي - دبا الفجيرة، خلال السنوات الماضية، إنجازات نوعية على المستويين المؤسسي والطلابي، شملت التميز في المبادرات الابتكارية وتطوير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تراعي الفروق الفردية وتدعم التعلم النشط وتوظيف التقنيات الحديثة. وعلى الصعيد الطلابي، حقق طلبة المجمع إنجازات بارزة.

وتؤكد الهنداسي أن هذه النتائج لم تأتِ صدفة، بل هي ثمرة عمل مؤسسي متكامل يضع الطالب في قلب العملية التعليمية. وترى الهنداسي أن التميز المؤسسي يرتكز على تمكين الكوادر التعليمية والإدارية، وتقدير جهودهم، وخلق بيئة عمل محفزة على الإبداع، مؤكدة أن المعلم هو الشريك الأساسي في تحقيق أي إنجاز تربوي.

كما تشير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التطوير، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، وتوسيع الشراكات المجتمعية، بما يتماشى مع توجهات وزارة التربية والتعليم الإماراتية ورؤية دولة الإمارات في بناء تعليم تنافسي مستدام.

وتختم الهنداسي رؤيتها بأن القيادة التربوية مسؤولية متجددة ورسالة مستمرة، وأن معيار النجاح الحقيقي يتمثل في طالب متميز، ومعلم مبدع، ومؤسسة تعليمية قادرة على إحداث أثر حقيقي ومستدام في المجتمع.