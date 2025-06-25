استبيان لقياس رضا الطلبة وذويهم عن البيئة المدرسية

أطلقت وزارة التربية والتعليم استبياناً شاملاً لقياس رضا الطلبة وأولياء أمورهم في مختلف المراحل الدراسية، وذلك ضمن خطة استراتيجية، يتبناها قطاع العمليات المدرسية، وذلك في إطار سعي الوزارة الدائم نحو تطوير البيئة التعليمية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في المدارس الحكومية.

وأكدت الوزارة، في الرسالة التي وجهتها إلى إدارات المدارس، أن الاستبيان يستهدف طلبة الحلقة الأولى والثانية والثالثة، ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة تعليمية أكثر استجابة لاحتياجات الطلبة وتطلعاتهم، حيث تم تخصيص روابط إلكترونية لكل حلقة دراسية، لتسهيل عملية المشاركة.

وشددت الوزارة على أهمية تفاعل الميدان التربوي مع هذه المبادرة، داعية إدارات المدارس إلى توجيه الطلبة بضرورة تعبئة الاستبيان خلال الفترة المحددة، وتعميم الروابط المخصصة لذلك، حيث تم إدراجها أيضاً على منصة التعلم الذكي «LMS».

موضحة أن الهدف من هذه الخطوة، هو تحقيق أعلى معدل من الاستجابات، بما يضمن دقة النتائج، وفاعلية التحليل الناتج عنها. وأشارت الإدارات المدرسية إلى أن تعبئة استبانة الحلقة الأولى (الصفوف من الأول إلى الرابع)، تتم من قبل الطالب أو ولي الأمر.

أما بالنسبة لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة (من الصف الخامس حتى الثاني عشر)، فيقوم الطلبة أنفسهم بتعبئة الاستبانة، عبر الرابط المخصص، باستخدام حسابهم المدرسي الرسمي.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات المتعلقة بتعبئة الاستبيان، أبرزها عدم السماح للطالب بتعبئته أكثر من مرة، وحصر المشاركة على طلبة المدارس الحكومية فقط، بالإضافة إلى ضرورة الدخول إلى الرابط عبر الحساب الرسمي للطالب، لضمان مصداقية البيانات.

وأوضحت الإدارات المدرسية أن نتائج هذا الاستبيان، ستمثل ركيزة أساسية في صياغة مبادرات التحسين المستقبلي للمدارس، وستمكن الجهات المعنية من الوقوف بدقة على مواطن القوة ومجالات التطوير، بناء على تقييم وتجربة الطلبة أنفسهم، ما يرسخ لمبدأ الشراكة الفاعلة بين الوزارة والمجتمع المدرسي.

ودعت الوزارة إدارات المدارس والمعلمين إلى دعم الطلبة خلال فترة تعبئة الاستبيان، لا سيما في الحلقة الأولى، عبر توجيههم وتحفيزهم على الإدلاء بآرائهم بكل شفافية ومسؤولية، مشيرة إلى أن تعزيز ثقافة التقييم الذاتي والمشاركة المجتمعية، تعد من الركائز الرئيسة لنجاح أي نظام تعليمي متطور.