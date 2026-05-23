«التربية» تقيس رضا الأسر عن البيئة والخدمات التعليمية

أطلقت وزارة التربية والتعليم استبياناً لقياس رضا أولياء الأمور عن الخدمات التعليمية والبيئة المدرسية في المدارس الحكومية، بهدف تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، والاستفادة من آراء الأسر ومقترحاتهم في دعم خطط التطوير والتحسين المستمر داخل الميدان التربوي.

وأكدت الوزارة، في رسالة موجهة إلى أولياء الأمور، أن الاستبيان يأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة، وإيماناً بأهمية دور أولياء الأمور في تطوير البيئة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة، داعية الأسر إلى المشاركة الفاعلة فيه.

وأوضحت الوزارة أن آراء أولياء الأمور تمثل جزءاً أساسياً من عملية تطوير الخدمات التعليمية، مؤكدة أن الأسر تُعد شريكاً رئيساً في اتخاذ القرار، وأن الملاحظات والمقترحات الواردة عبر الاستبيان ستسهم في تحسين تجربة الطلبة التعليمية ورفع جودة الخدمات داخل المدارس الحكومية.

وبيّنت أن تعبئة الاستبيان تستغرق ما بين 5 إلى 7 دقائق لكل طالب، مع إمكانية تعبئته بشكل منفصل لكل طفل، بما يسمح برصد تجربة كل طالب بصورة أكثر دقة، خاصة في ظل اختلاف المراحل الدراسية والخدمات التعليمية المقدمة.

وشددت الوزارة على أن جميع الإجابات ستظل سرية، وسيتم استخدامها لأغراض التطوير والتحسين فقط، ضمن توجهها إلى بناء بيئة تعليمية أكثر تفاعلاً مع احتياجات الطلبة وأولياء الأمور، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المجتمع المدرسي.

وأكدت إدارات مدرسية أن الاستبيانات الدورية أصبحت إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الجهات التعليمية في قياس مستوى رضا الأسر، والتعرف إلى أبرز التحديات والملاحظات المتعلقة بالجوانب الأكاديمية والإدارية والخدمات المساندة داخل المدارس.