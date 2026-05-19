«التربية» تنتهي من إعداد هياكل امتحانات الفصل الثالث

انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد الهياكل الامتحانية الخاصة باختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي 2025 - 2026، وذلك لجميع مواد المجموعة «أ» النظرية.

والتي تستهدف طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، فيما بدأت إدارات مدرسية ومعلمون تدريب الطلبة على نماذج الأسئلة وآليات الإجابة المعتمدة ضمن تلك الهياكل.

وأكدت إدارات مدرسية أن الهياكل الامتحانية تمثل دليلاً واضحاً للطلبة والمعلمين، كونها توضح نواتج التعلم المستهدفة، وطبيعة المهارات المطلوبة في كل مادة، إلى جانب نوعية الأسئلة والأوزان المخصصة لكل جزئية، الأمر الذي يسهم في رفع جاهزية الطلبة وتقليل رهبة الاختبارات النهائية.

وبحسب الهياكل المعتمدة، شملت الاختبارات مواد التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، حيث تتضمن الهياكل توزيع الأسئلة وفق المهارات والمعايير الدراسية، إضافة إلى توضيحات خاصة بطريقة الإجابة ومتطلبات كل سؤال.

وفي هذا السياق، أكدت إدارات مدرسية أن المعلمين بدأوا بالفعل تخصيص حصص تدريبية داخل الصفوف لمراجعة الهياكل مع الطلبة، وشرح نماذج الأسئلة المتوقعة، وآلية توزيع الدرجات، إلى جانب تدريبهم على إدارة الوقت أثناء الاختبار، بما يساعدهم على التعامل بثقة أكبر مع الامتحانات النهائية.

وأوضح معلمون أن الهياكل الامتحانية تسهم بشكل مباشر في تنظيم عملية المذاكرة لدى الطلبة، لأنها تحدد المهارات الأساسية المطلوب التركيز عليها، وتوضح شكل الأسئلة بصورة دقيقة، ما يساعد الطالب على الاستعداد بطريقة أكثر فاعلية بعيداً عن التشتت أو التركيز على جزئيات غير أساسية.

وأشاروا إلى أن الطلبة أصبحوا أكثر وعياً بطريقة بناء الاختبارات بعد اعتماد الهياكل الامتحانية خلال السنوات الماضية، لافتين إلى أن كثيراً من الطلبة يعتمدون عليها في إعداد خططهم الدراسية، خصوصاً مع اقتراب الاختبارات النهائية وارتفاع وتيرة المراجعات الأكاديمية داخل المدارس.

واكدوا أن الهياكل الامتحانية خففت من حالة القلق التي كانت تصاحب الطلبة قبل الاختبارات، موضحة أن الطالب أصبح يعرف مسبقاً طبيعة المهارات المستهدفة، وما إذا كانت الأسئلة تقيس الفهم أو التحليل أو التطبيق، وهو ما يساعده على التدريب بصورة صحيحة داخل الصف وخارجه.

وأضافوا أنهم يحرصون خلال الفترة الحالية على تنفيذ تدريبات مشابهة للهياكل الرسمية، حتى يعتاد الطلبة على شكل الورقة الامتحانية وآلية التنقل بين الأسئلة، مؤكدة أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على مستوى التركيز والأداء أثناء الاختبار الفعلي.