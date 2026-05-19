مدارس حكومية تحذّر من الغياب في الأسابيع الأخيرة

شددت مدارس حكومية على أهمية الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي الثالث، مؤكدة أنها تمثل مرحلة حاسمة في استكمال المقررات الدراسية، وتنفيذ خطط التقوية الأكاديمية والمراجعات المكثفة، استعداداً لاختبارات نهاية العام الدراسي، فيما دعت الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام الكامل بالحضور والانضباط اليومي وعدم التأخر الصباحي.

وأكدت إدارات مدرسية، عبر تعميمات موجهة للطلبة وأولياء الأمور، أن الدوام المدرسي يبدأ الساعة السابعة صباحاً، فيما تنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:10 صباحاً، مع ضرورة وجود الطالب داخل الصف قبل بدء الحصة.

مشيرة إلى أن هذه الفترة تعد من أهم المراحل التعليمية خلال العام الدراسي، نظراً لما تتضمنه من إنهاء للمناهج الدراسية، وتنفيذ برامج الدعم الأكاديمي، والمراجعات الشاملة لاختبارات الوزارة.

وأوضحت المدارس أن الفترة الحالية تشهد تكثيفاً للحصص العلاجية وبرامج التقوية للطلبة، إلى جانب مراجعات يومية تستهدف رفع الجاهزية الأكاديمية وتحسين التحصيل الدراسي.

مؤكدة أن التأخر الصباحي يؤثر بشكل مباشر على استفادة الطالب وفهمه للدروس، خصوصاً مع تركيز الحصص الأولى على شرح المفاهيم الأساسية واستكمال ما تبقى من المقررات.

ونبهت المدارس إلى أنه لن يسمح بدخول أي طالب يتأخر عن الساعة 7:25 صباحاً إلا بحضور ولي الأمر شخصياً، وذلك بهدف تعزيز الانضباط وتنظيم الحضور والمحافظة على سير اليوم الدراسي بالشكل المطلوب، كما سيُلزم ولي الأمر بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار التأخير.

وأكدت إدارات مدرسية أن الالتزام بالحضور خلال هذه المرحلة ينعكس بشكل مباشر على مستوى الطالب في الاختبارات النهائية، لافتة إلى أن الغياب أو التأخر المتكرر يؤدي إلى فقدان الطالب أجزاء مهمة من الشرح والمراجعات النهائية، خصوصاً في المواد الأساسية التي تتطلب تدريباً مستمراً ومتابعة يومية.

كما شددت المدارس على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي المعتمد وعدم ارتداء الجاكيتات المخالفة أو الأحذية غير المناسبة، إلى جانب منع إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي، مؤكدة تطبيق الإجراءات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بحق الطلبة المخالفين.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التعاون في تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ للأبناء، وتهيئتهم للحضور المبكر، مؤكدة أن الشراكة بين الأسرة والمدرسة تمثل عاملاً رئيسياً في رفع مستوى الانضباط والتحصيل الدراسي خلال الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي.

وأكدت إدارات مدرسية أن الفصل الدراسي الثالث عادة ما يشهد ضغطاً أكاديمياً أكبر مقارنة بالفترات السابقة، بسبب استكمال المناهج وإجراء المراجعات النهائية.