إدارات مدرسية لـ« البيان »:حصص المراجعة عالجت نقاط الضعف لدى طلبة الثانوية

أدى طلاب الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، أمس، امتحان مادة الكيمياء، ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2024 - 2025، وسط ارتياح بين الطلاب الذين أشادوا بسهولة الأسئلة، وتوافقها مع ما درسوه خلال الفصل، وتميز الامتحان بأسئلة مباشرة ومرتبطة بالمفاهيم الأساسية، ما أسهم في تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، وأفاد عدد كبير من الطلبة بأنهم تمكنوا من الإجابة عن الأسئلة دون مواجهة أي صعوبات، ما دفع البعض منهم إلى الخروج من القاعات قبل انتهاء الوقت المحدد.

وأفادت إدارات مدرسية، بأن الحصص الإثرائية وحصص التقوية التي قدمتها المدارس، كان لها أثر إيجابي واضح على أداء الطلاب، موضحين أن هذه الحصص استهدفت تعزيز نقاط القوة لدى الطلاب، ومعالجة أي نقاط ضعف في فهم المادة، ما جعلهم أكثر استعداداً وثقة عند دخول قاعة الامتحان.

وأكد حسن سوالمة مدير مدرسة الأهلية الخيرية بنين في دبي، أن نتائج استبانات عينة من طلاب الصف الثاني عشر حول امتحان الكيمياء، عكست رضى عاماً بينهم عن مستوى الامتحان، مشيراً إلى أن غالبية الطلاب أكدوا أن الأسئلة جاءت ضمن مستوياتهم وقدراتهم.

وأوضح سوالمة أن دور معلمي المدرسة كان محورياً في تهيئة الطلاب لأداء الامتحان بثقة، حيث أشار العديد من الطلاب إلى أن مراجعات المعلمين المكثفة للمادة داخل المدرسة، كانت عاملاً رئيساً في تسهيل فهمهم للمفاهيم الأساسية، كما أكدوا أن المعلمين بذلوا جهوداً كبيرة لتوضيح النقاط الصعبة، والإجابة عن استفساراتهم خلال الحصص الدراسية، ما ساعدهم على الاستعداد الجيد للامتحان.

وفي هذا الصدد، أوضح أحمد يحيى نائب مدير مدرسة الشروق، أنه لم يتلقَ أي شكاوى حول امتحان الكيمياء، مشيراً إلى أن الأسئلة كانت واضحة، ومناسبة لمستوى الطالب المتوسط، مع التركيز على الهيكل والمفاهيم الدراسية الأساسية.

ومن جهته، أكد محمود محمد الجزار مفوض بأعمال مدير مدرسة اليحر الخاصة، أن الامتحانات تسير وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، مع الالتزام التام بجميع الضوابط، وبيّن أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات داخل المدرسة بلغ 645 طالباً وطالبة، من الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر.