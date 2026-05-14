راشد بن حمدان يطلق مبادرة لتكريم أسر الطلبة الفائزين بجائزة «الطالب المتميز»

أعلن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ، عن إطلاق مبادرة لتكريم أسر الطلبة الإماراتيين الفائزين بجائزة «الطالب المتميز»، تقديراً لدور الأسرة في صناعة التفوق وبناء جيل مبدع، جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في دورة الجوائز التربوية لعام 2025.

وأكد سمو الشيخ راشد بن حمدان، أن المؤسسة تواصل ترسيخ ثقافة التميز التعليمي، ودعم النماذج المبدعة في الميدان التربوي، مشيراً إلى أن الدورة الحالية شهدت تكريم 71 فائزاً ضمن مختلف فئات الجوائز التربوية المحلية والخليجية والدولية.

وقال: «نعود اليوم في إشراقة جديدة مع التميز التربوي، هذه المناسبة السنوية التي نحتفي فيها بالإنجاز والإبداع والتفوق في ميادين التعليم والمعرفة»، موضحاً أن قائمة الفائزين ضمت فائزاً بالجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في مجال رعاية الموهوبين، وفائزاً بالجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في مجال رعاية الموهوبين، إلى جانب ثلاثة فائزين بجائزة حمدان/الألكسو للبحث التربوي المتميز، وثلاثة فائزين بجائزة حمدان/الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم في دورتها الأولى، إضافة إلى 63 فائزاً بالجوائز التربوية على المستويين المحلي والخليجي.

وأضاف أن الفائزين يمثلون نماذج مضيئة في قطاع التعليم، نجحوا في تحويل الاجتهاد والابتكار إلى إنجازات حقيقية أسهمت في تطوير الأداء التعليمي، مؤكداً أن المؤسسة تنظر إلى تشجيع الممارسات المبدعة باعتباره جزءاً أساسياً من منظومتها في صناعة التميز التعليمي، والإسهام في مواجهة التحديات الفكرية والتربوية المعاصرة.

وأوضح سمو الشيخ راشد بن حمدان أن الجوائز، وما يرافقها من برامج تدريب وتمكين في مجالات الجودة والموهبة والابتكار، تعكس التزام المؤسسة بدعم الطاقات الواعدة، وتمكين الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل المجتمعات، مشيراً إلى أن ما يتحقق اليوم من إنجازات هو ثمرة تعاون أسري ومؤسسي متكامل، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم والإنسان.

وقال إن تخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة» يعكس المكانة المحورية للأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للتفوق والتميز، مؤكداً حرص المؤسسة على تعزيز مفهوم التميز داخل الأسرة، وغرس القيم الأصيلة في الأجيال الجديدة.

وحول مبادرة تكريم أسر الطلبة الإماراتيين الفائزين بجائزة «الطالب المتميز»، قال: «شكراً لكل أسرة واعية تصنع الفارق في تنشئة أبناء متميزين»، مؤكداً أن الأسرة شريك رئيس في بناء جيل قادر على خدمة الوطن والمجتمع بكفاءة واقتدار

وتقدم بخالص التهنئة إلى جميع الفائزين، متمنياً أن يكون هذا التكريم بداية لمسيرة حافلة بالإبداع والإنجاز المتواصل، كما وجه الشكر إلى مجلس أمناء المؤسسة والإدارة التنفيذية ولجان التحكيم والعاملين في الحقل التعليمي والشركاء والداعمين، تقديراً لجهودهم في إنجاح دورة الجوائز التربوية لعام 2025.

وأكد على أهمية مواصلة نشر ثقافة التميز، وتعزيز الإبداع، وصناعة أجيال المستقبل القادرة على مواصلة مسيرة التنمية والريادة.