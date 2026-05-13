«الفجيرة العلمي» يدشن منصة «فكرة»

أطلق نادي الفجيرة العلمي مبادرة «فكرة» كمنصة علمية ومجتمعية تهدف إلى احتضان الأفكار الابتكارية، وتحويلها إلى مشاريع واقعية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم مسيرة الابتكار، وترسيخ ثقافة الإبداع في المجتمع، وتعزيز دور الأفراد والأسر في صناعة حلول علمية تواكب متطلبات المستقبل.

وتركز المبادرة على تمكين المبدعين من مختلف الفئات من عرض أفكارهم التطويرية، وتوفير بيئة داعمة، تسهم في صقلها وتحويلها إلى نماذج عملية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والاستدامة.

وأوضح الدكتور سيف المعيلي مدير النادي، أن إطلاق المبادرة يعكس إيمان النادي بأن كل فكرة ناجحة، تبدأ من بيئة محفزة، وأن دعم الأسرة لأبنائها يشكل حجر الأساس في تنمية الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى إلى إشراك المجتمع بكافة فئاته في بناء منظومة ابتكارية متكاملة، تنطلق من البيت، وتصل إلى المجتمع.

وبيّن أن «فكرة» ترتكز على خمسة محاور رئيسة، تشمل الإلهام لغرس حب الابتكار في نفوس الأبناء، والمشاركة من خلال فتح المجال أمام أفراد المجتمع لتقديم أفكارهم، إلى جانب التطوير لدعم تحويل الأفكار إلى مشاريع عملية، والتقييم لاختيار أفضل الأفكار وفق معايير علمية، وصولاً إلى التكريم والاحتفاء بالمبدعين والأسر الداعمة للابتكار.

جائزة الأسرة المثالية

وأشار الدكتور سيف إلى أن المبادرة تتضمن هذا العام جائزة خاصة بعنوان «الأسرة المثالية الداعمة للابتكار»، تهدف إلى تكريم الأسر التي تسهم في تنمية التفكير العلمي لدى أبنائها، وتشجعهم على التجربة والتعلم، وتوفر لهم بيئة داعمة تعزز الثقة والطموح.

ودعا النادي أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في المبادرة، من خلال تقديم أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والمساهمة في بناء مستقبل إمارة الفجيرة، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يبدأ بفكرة، وأن الإبداع يولد من بيئة أسرية واعية ومحفزة.