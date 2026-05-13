طالبات مدرسة بدبي يبتكرن حذاءً ذكياً للمكفوفين

ابتكرت مجموعة من طالبات المدرسة الأهلية الخيرية بدبي حذاء ذكياً يهدف إلى دعم الأشخاص من أصحاب الهمم، خاصة المكفوفين، عبر مساعدتهم على استشعار العوائق أثناء الحركة والتنقل، في خطوة تعكس توجهات الطلبة نحو توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة.

جاء الابتكار ضمن مشروع طلابي نفذته الطالبات شيماء تازيو، وجد سليمان، صفاء مسعود، ورهف بلال، تحت إشراف المعلمة هديل البيوك، حيث عمل الفريق على تصميم نموذج عملي لحذاء ذكي يعتمد على حساسات إلكترونية متطورة قادرة على رصد العوائق الموجودة أمام المستخدم أثناء السير.

ويعمل الحذاء من خلال تثبيت حساسات إلكترونية في مقدمته، تقوم باستشعار الأجسام والعوائق على مسافات محددة، وعند اقتراب المستخدم من أي عائق، يرسل النظام تنبيهات فورية عبر الاهتزاز أو إشارات حسية تساعده على تغيير مساره وتجنب الاصطدام، ما يوفر مستوى أعلى من الأمان والاستقلالية أثناء التنقل.

وأكدت الطالبات أن فكرة المشروع انطلقت من رغبتهم في ابتكار وسيلة تقنية تسهم في تسهيل حياة المكفوفين، خاصة في الأماكن المزدحمة أو الطرق غير المألوفة، مشيرات إلى أنهن حرصن على تصميم الحذاء بطريقة عملية ومريحة تتيح استخدامه بشكل يومي.

وأوضحن أن الحذاء الذكي لا يهدف إلى إلغاء استخدام العصا التقليدية، بل يمثل أداة مساندة تعزز قدرة المستخدم على اكتشاف العوائق بشكل مبكر، الأمر الذي يمنحه وقتاً كافياً لاتخاذ القرار المناسب أثناء الحركة.

وأكدت المعلمة المشرفة هديل البيوك أن المشروع يعكس وعياً متقدماً لدى الطلبة بأهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة فئات المجتمع المختلفة، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات الطلابية تعزز ثقافة الابتكار والمسؤولية المجتمعية داخل البيئة التعليمية.