إتاحة الانتقال بين «العام» و«المتقدم» أول أسبوعين من العام الدراسي الجديد

عممت مدارس حكومية مواعيد وشروط الانتقال بين المسارين التعليميين «العام» و«المتقدم» للعام الأكاديمي 2026 - 2027، مؤكدة أن تغيير المسار سيكون متاحاً فقط خلال أول أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد، وفق ضوابط أكاديمية محددة ومعتمدة، وبعد التأكد من استيفاء الطلبة لجميع الشروط المطلوبة للانتقال.

وكشفت المدارس، عبر أدلة تعريفية ومنشورات توعوية وجهتها إلى الطلبة وأولياء الأمور، أن الانتقال بين المسارات التعليمية يقصد به انتقال الطالب من مسار دراسي إلى آخر مع بداية العام الأكاديمي.

، موضحة أنه بعد انتهاء أول أسبوعين من الدراسة لن يسمح لأي طلب تغيير المسار، في إطار تنظيم العملية الأكاديمية وضمان استقرار الخطة الدراسية للطلبة.

وأكدت المدارس أن الانتقال من المسار المتقدم إلى المسار العام متاح للطالب الناجح حسب رغبته، كما يسمح بانتقال الطالب الراسب إلى المسار العام، فيما يسمح بالانتقال من المسار العام إلى المسار المتقدم فقط في حالتين، الأولى من الصف الثامن إلى الصف التاسع المتقدم.

والثانية من الصف التاسع العام إلى الصف العاشر المتقدم. وأوضحت أن من أبرز شروط الانتقال إلى المسار المتقدم حصول الطالب على 80 % فأعلى في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مشددة على أنه لا يسمح بالانتقال إلى الصف 11 المتقدم أو الصف 12 المتقدم، لعدم استيفاء متطلبات المواد العلمية الخاصة بالمسار.

وبينت المدارس أن إجراءات تنفيذ الانتقال تبدأ بتحديد الطلبة الراغبين بالانتقال، ثم التأكد من استيفاء الشروط الأكاديمية، يلي ذلك تقديم طلب الانتقال، ثم توقيع ولي الأمر وإدارة المدرسة، وصولاً إلى متابعة الطالب أكاديمياً بعد الانتقال.

كما أكدت أن دور المدرسة يشمل تقديم الإرشاد الأكاديمي للطلبة وأولياء الأمور، ومتابعة مستوى الطالب بعد الانتقال، إلى جانب توفير خطط دعم وعلاج أكاديمي عند الحاجة.

وفيما يتعلق بالمسار العام، أوضحت المدارس أنه يهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الأساسية للتوسع في التخصصات العلمية والاجتماعية والإنسانية والقانونية وغيرها من التخصصات الجامعية.

مشيرة إلى أن طلبة الصفين التاسع والعاشر يدرسون مادة «العلوم المتكاملة»، بينما يدرس طلبة الصف 11 مادتي الكيمياء والأحياء دون وجود اختيار لمواد العلوم.

وأضافت أن طلبة الصف 12 في المسار العام أمام سيناريوهين، الأول يشمل الكيمياء والأحياء، والثاني يشمل الفيزياء والأحياء، على أن يلتزم الطالب بنفس السيناريو الذي اختاره في الصف 11.

وأشارت المدارس إلى أن طلبة المسار العام يختارون مادة اختيارية واحدة من بين «الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا»، أو «الفنون»، أو «العلوم الصحية». وفي المقابل، أوضحت المدارس أن المسار المتقدم يستهدف إعداد الطلبة ذوي الميول العلمية وتأهيلهم للالتحاق بالتخصصات الهندسية والطبية والعلوم المتقدمة.

حيث يدرس طلبة الصف التاسع الفيزياء والأحياء، وطلبة الصف العاشر الفيزياء والكيمياء، فيما يدرس طلبة الصف 11 الفيزياء والكيمياء والأحياء دون وجود اختيار لمواد العلوم.

وأكدت أن طلبة الصف 12 في المسار المتقدم أمام سيناريوهين، الأول يشمل الفيزياء والأحياء، والثاني يشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء، على أن يلتزم الطالب بنفس سيناريو الصف 11 عند الانتقال إلى الصف 12. كما شددت المدارس على أن الرياضيات في المسار المتقدم تتضمن موضوعات أكثر عمقاً وتفصيلاً مقارنة بالمسار العام.