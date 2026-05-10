«التربية» تعلن استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية غداً

أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات على مستوى الدولة، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستمرارية التقييمات الأكاديمية.

وأكدت الوزارة التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق بروتوكولات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، بما يدعم انسيابية العملية التعليمية، مع الحفاظ على جاهزيتها لتطبيق أنماط التعليم البديلة عند الحاجة ووفق المستجدات والتقييمات المستمرة.

كما أكدت الوزارة استمرار التنسيق مع المؤسسات التعليمية لضمان انسيابية العودة الحضورية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعنية