مدارس دبي الخاصة.. التعليم حضوري غداً

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي استئناف التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، وذلك بناءً على التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، وبما يتماشى مع ضوابط وإجراءات السلامة الشاملة المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن القرار يشمل جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، مشيرة إلى أن استئناف التعليم الحضوري يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة وداعمة لجميع الطلبة، وضمان استمرارية العملية التعليمية بصورة منتظمة.

وشددت الهيئة على أن سلامة وجودة حياة الأطفال والكوادر التعليمية والإدارية والمجتمع تمثل أولوية قصوى في جميع الأوقات، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة المستجدات وضمان تطبيق جميع إجراءات السلامة المعتمدة داخل المؤسسات التعليمية.

كما دعت الهيئة جميع أفراد المجتمع التعليمي إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ويأتي إعلان الهيئة بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم استئناف التعليم الحضوري في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات على مستوى الدولة اعتباراً من يوم غد، بعد متابعة الأوضاع والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستمرارية التقييمات الأكاديمية.