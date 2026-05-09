التربية تدعو الطلبة للتسجيل في فئة التميز الثقافي والفني

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المبدعين وأصحاب المواهب الثقافية والفنية في المدارس الحكومية والخاصة إلى التسجيل في فئة التميز الثقافي والفني ضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وذلك قبل 31 مايو 2026.

وأكدت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية، أن الفئة تستهدف الطلبة المبدعين الذين يمتلكون إبداعات ثقافية وفنية واعية، وتسهم أعمالهم ومواهبهم في تعزيز الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، إلى جانب تنمية الحس الإبداعي والثقافي لدى الطلبة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى اكتشاف الطاقات الطلابية المتميزة، ودعم المواهب في مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحفيز الطلبة على تقديم مبادرات وأعمال إبداعية تعكس قدراتهم ومهاراتهم، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الاستثمار بالمواهب الوطنية وصناعة جيل مبتكر ومؤثر في المجتمع. وأكدت إدارات مدرسية أن الجوائز والبرامج الوطنية المتخصصة في التميز أصبحت تشكل حافزاً مهماً للطلبة لتطوير مواهبهم وصقل مهاراتهم.