"التربية" تعتمد جداول امتحانات نهاية العام الفترة الأولى لطلبة التعليم المستمر

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لامتحانات نهاية العام الدراسي للفترة الأولى للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة التعليم المستمر المتكامل للصفوف من السابع حتى الثاني عشر، على أن تنطلق الاختبارات يوم الثلاثاء 12 مايو 2026 وتستمر حتى 21 مايو، وفق مواعيد محددة لكل مرحلة دراسية.

وبحسب الجداول المعتمدة، يبدأ طلبة الصفوف من السابع حتى العاشر امتحاناتهم بمادة العلوم يوم 12 مايو، تليها الدراسات الاجتماعية يوم 13 مايو، ثم التربية الإسلامية يوم 14 مايو، والرياضيات يوم 18 مايو، واللغة العربية يوم 19 مايو، فيما تختتم الاختبارات بمادة اللغة الإنجليزية يوم 20 مايو.

أما طلبة الصف الحادي عشر، فيبدؤون امتحاناتهم يوم 12 مايو بمادتي الفيزياء والأحياء، ثم الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، فيما تختتم الاختبارات يوم الخميس 21 مايو بمادة الكيمياء.

ويبدأ طلبة الصف الثاني عشر اختباراتهم بمادة الفيزياء يوم 12 مايو، ثم الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، على أن تختتم الامتحانات يوم 21 مايو بمادتي الأحياء والكيمياء.

وحددت الوزارة زمن امتحانات الصفين السابع والثامن من الساعة 6:30 مساء حتى 8:30 مساء، وهي المواعيد نفسها المعتمدة لطلبة الصف الثاني عشر، فيما يؤدي طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر اختباراتهم من الساعة 4:00 مساء حتى 6:00 مساء.

وأكدت الوزارة ضمن الموجهات العامة ضرورة وصول الدارسين إلى قاعات الامتحان قبل 30 دقيقة من موعد بدء الاختبار لاستلام بطاقة الامتحان، مشددة على عدم السماح بدخول أي دارس يتأخر أكثر من 15 دقيقة عن موعد الامتحان.

كما شددت على منع إدخال الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والكتب والمذكرات الورقية إلى القاعات الامتحانية، مؤكدة أن الاختبارات ستُعقد إلكترونياً لطلبة الصفوف من السابع حتى الثاني عشر، مع إلزامية الحضور الفعلي داخل المدرسة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد حد زمني محدد لكل سؤال داخل الامتحان، بما يتيح للطلبة مراجعة إجاباتهم وتعديلها قبل تسليم الاختبار النهائي، كما يسمح للدارسين بمغادرة القاعة بعد مرور ساعة واحدة من بدء الامتحان.