اعتماد تقويم العام الدراسي 2026 - 2027

اعتمدت وزارة التربية والتعليم التقويم الأكاديمي للعام الدراسي 2026 - 2027 للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، محددة مواعيد مباشرة الكوادر التعليمية والإدارية، وبداية دوام الطلبة، والإجازات الرسمية، إضافة إلى عدد أيام التمدرس التي بلغت 185 يوماً موزعة على ثلاثة فصول دراسية.

وبحسب التقويم المعتمد، يبدأ دوام الكادر الإداري والتعليمي يوم 24 أغسطس 2026، فيما ينطلق العام الدراسي للطلبة يوم 31 أغسطس 2026، على أن يمتد الفصل الدراسي الأول لمدة 13 أسبوعاً بإجمالي 67 يوم تدريس.

إجازات معتمدة

وحدد التقويم بداية إجازة الشتاء للطلبة يوم 14 ديسمبر 2026، بينما تبدأ إجازة الكادر الإداري والتعليمي في 21 ديسمبر 2026، على أن تستمر إجازة الطلبة حتى 1 يناير 2027، فيما تستمر إجازة الكادر حتى التاريخ ذاته.

ويستأنف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية دوامهم للفصل الدراسي الثاني يوم 4 يناير 2027، والذي يمتد لمدة 12 أسبوعاً بإجمالي 60 يوم تدريس، ويتخلله إعلان نتائج الفصل الأول خلال الفترة من 6 إلى 8 يناير 2027.

وتبدأ إجازة الربيع للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في 5 أبريل 2027، على أن يستأنف الدوام للفصل الدراسي الثالث يوم 12 أبريل 2027، والذي يمتد أيضاً لمدة 12 أسبوعاً بإجمالي 58 يوم تدريس.

الفصل الأول

ويتضمن الفصل الدراسي الأول سلسلة من المحطات التقييمية، تبدأ بالتقييم الأساسي للغة العربية (ABA) خلال الفترة من 7 إلى 2 أكتوبر 2026، تليه الاختبارات التشخيصية من 7 إلى 18 سبتمبر 2026، ثم اختبار الكفاءة القياسي (SPA) من 5 إلى 30 أكتوبر 2026.

كما يشهد الفصل إجازة منتصف الفصل للطلبة خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2026، مقابل إجازة للكوادر التعليمية من 15 إلى 16 أكتوبر 2026، إلى جانب إجازة المولد النبوي يوم 25 أغسطس 2026.

وتُعقد الاختبارات التجريبية من 18 إلى 20 نوفمبر 2026، تليها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2026، ثم استئناف الاختبارات من 7 إلى 11 ديسمبر 2026. كما حددت الوزارة إجازة اليوم الوطني خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2026، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب التخصصي للكوادر التعليمية على أربع مراحل موزعة خلال العام، تبدأ أولاها من 24 إلى 28 أغسطس 2026.

الفصل الثاني

ويشمل الفصل الدراسي الثاني إجازة عيد الفطر من 8 إلى 12 مارس 2027، إلى جانب تنفيذ التقييمات الختامية خلال الفترة من 22 مارس إلى 2 أبريل 2027، ثم إجازة الربيع من 5 إلى 9 أبريل 2027.

الفصل الثالث

وفي الفصل الدراسي الثالث، تبدأ الدراسة يوم 12 أبريل 2027، مع إعلان نتائج الفصل الثاني خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2027، فيما تُجرى دراسة TIMSS الدولية خلال الفترة من 19 أبريل إلى 14 مايو 2027.

كما يُعقد اختبار الكفاءة القياسي (SPA) مرة أخرى خلال الفترة من 3 مايو إلى 11 يونيو 2027، إلى جانب إجازة عيد الأضحى من 15 إلى 18 مايو 2027، وإجازة رأس السنة الهجرية يوم 6 يونيو 2027.

وتجرى الاختبارات التجريبية من 14 إلى 18 يونيو 2027، تليها اختبارات نهاية الفصل الدراسي من 21 إلى 30 يونيو 2027، ثم اختبارات الإعادة من 12 إلى 16 يوليو 2027، على أن يتم إعلان نتائج نهاية العام من 7 إلى 9 يوليو 2027، وإعلان نتائج الإعادة يوم 19 يوليو 2027.

ويختتم العام الدراسي للطلبة يوم 2 يوليو 2027، فيما ينتهي دوام الكادر الإداري والتعليمي يوم 19 يوليو 2027، قبل بدء الإجازة الصيفية، وبحسب التقويم، يبلغ إجمالي أيام التمدرس 185 يوماً، موزعة بواقع 67 يوماً في الفصل الأول، و60 يوماً في الفصل الثاني، و58 يوماً في الفصل الثالث، بما يعزز استمرارية العملية التعليمية وفق خطط زمنية واضحة تضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.