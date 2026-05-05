انطلاق الاختبارات التكوينية الثانية ورقياً

يؤدي طلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر الاختبارات التكوينية الثانية والأخيرة للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025 - 2026، والتي تستمر حتى الخميس 21 مايو الجاري، وفق الجداول الزمنية المعتمدة في عدد من المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وتنفذ الاختبارات هذا الفصل بشكل ورقي حضوري فقط داخل الصفوف الدراسية، ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز دقة التقييم ومتابعة أداء الطلبة بشكل مباشر، باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة التقويم المستمر ودرجات الفصل الدراسي.

ووفق الجداول، بدأ الطلبة اختباراتهم بمادة الرياضيات أمس، تليها التربية الإسلامية يوم الثلاثاء 12 مايو، ثم اللغة العربية يوم الأربعاء 13 مايو، والدراسات الاجتماعية يوم الخميس 14 مايو، على أن تُستكمل الاختبارات الأسبوع التالي بمادتي العلوم والفيزياء يوم الاثنين 18 مايو، ثم الكيمياء يوم الثلاثاء 19 مايو، واللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 20 مايو، وتختتم يوم الخميس 21 مايو باختبارات الأحياء لبعض المسارات.

وأكدت إدارات مدرسية أن الاختبارات تُعقد خلال الحصص الدراسية وتحت إشراف مباشر من معلمي المواد، مع تحديد زمن لكل اختبار بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلبة وتطبيق المعايير التربوية المعتمدة.

وشددت على ضرورة التزام الطلبة بالحضور خلال فترة الاختبارات، مشيرة إلى أنه لن يتم إعادة أي اختبار في حال الغياب دون عذر رسمي معتمد، نظراً لارتباط هذه الاختبارات بدرجات التقويم المستمر وتأثيرها المباشر في النتائج النهائية.

وأوضحت أن نطاق الاختبارات يقتصر على الدروس التي تم تدريسها فعلياً خلال الفترة الأخيرة، بما يراعي تسلسل المنهاج وعدم إدراج موضوعات لم يتم شرحها داخل الصفوف، ويحقق عدالة التقييم بين الطلبة.