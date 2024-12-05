استئناف امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم بمادة التربية الإسلامية

يستأنف اليوم طلبة الصفوف من الـ 3 حتى الـ 12، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري 2024 - 2025، والتي بدأت في 27 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، وذلك بعد عطلة عيد الاتحاد. ويؤدي اليوم الطلبة امتحان مادة التربية الإسلامية في كافة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وفعّلت المدارس أمس حصص التمكين لتهيئة الطلبة للامتحانات، حيث ركزت هذه الحصص على مراجعة الهياكل التعليمية المعتمدة، وشملت الحصص استعراض المفاهيم الرئيسة والأسئلة الشائعة، إضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية إدارة الوقت أثناء الاختبارات.

وشددت المدارس على ضرورة التزام الطلبة بالإرشادات السلوكية والأخلاقيات قبل وأثناء وبعد الاختبارات، ودعت الطلبة إلى الاستعداد النفسي والجسدي، من خلال المذاكرة الجيدة، والنوم الكافي قبل يوم الامتحان، كما أكدت ضرورة المحافظة على الهدوء داخل القاعات، والتعاون مع المراقبين، والامتناع عن أي سلوكيات تخل بالنظام أو النزاهة الأكاديمية.

وتضمنت الإرشادات، الالتزام بالهدوء والنظام داخل اللجان، المحافظة على خصوصية ورقة الاختبار، والامتناع عن الإشارة أو الإيماء أو التحدث مع الطلبة الآخرين أثناء الاختبار، والامتناع عن أي جدال أو إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على زملائهم، أو أحد العاملين في اللجان الاختبارية قبل أو أثناء الاختبار.

وفي ما يخص المخالفات، حذرت المدارس من ارتكاب أي أفعال تخل بنظام الاختبار، مثل الغش، أو مساعدة الآخرين أثناء الاختبارات بأي شكل من الأشكال، أو إتلاف الورقة الاختبارية، أو انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو خلال الاختبارات، فضلاً عن تسريب أسئلة الاختبارات، أو المشاركة في تسريبها.