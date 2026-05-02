القائد التربوي المسؤول.. 8 صفات تصنع الفارق

في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها القطاع التعليمي، تتزايد الحاجة إلى نماذج قيادية واعية، تدرك أن المسؤولية ليست منصباً إدارياً بقدر ما هي أمانة وطنية، تنعكس آثارها على الأجيال.

ويؤكد مختصون أن القائد التربوي لم يعد يقاس فقط بقدرته على إدارة المدرسة، بل بمدى تأثيره الحقيقي في بناء بيئة تعليمية متكاملة، تعزز القيم، وترفع جودة المخرجات.

وفي هذا السياق تعكس توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات رؤية واضحة لمفهوم المسؤولية، حيث تؤكد أن القيادة الحقيقية ترتبط بالسعي المستمر نحو التميز، والعمل بروح الفريق، وأن الأمانة تقتضي أن يكون القائد قدوة لمن يعملون معه، وهو ما يشكل إطاراً عملياً، تستلهم منه القيادات التربوية نهجها اليومي داخل المدارس.

وتجسد هذه الرؤية ما جاء في تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي أكد فيها أن المسؤولية تعني السعي الدائم نحو التميز، والعمل بروح الفريق، والشعور العميق بالانتماء للوطن، وهي قيم تعزز دور القائد التربوي في بناء بيئة تعليمية قائمة على القدوة والعمل الجماعي.

صفات القائد التربوي

وتتمثل أبرز صفات القائد التربوي المسؤول في الأمانة المهنية، وتحمل المسؤولية الشاملة، وبناء فريق عمل متماسك، وتعزيز القيم والانتماء، واتخاذ القرار الحكيم، والمرونة والتكيف، والاهتمام بالإنسان أولاً، إلى جانب تبني سياسة الأبواب المفتوحة، التي تعزز الشفافية، وتقرب القيادة من الميدان التعليمي.

وأكدت التربوية، نعيمة عوض، أن الأمانة المهنية تمثل الأساس الحقيقي لأي قيادة تربوية ناجحة، موضحة أن القائد المسؤول هو من يضع مصلحة الطلبة والمعلمين فوق أي اعتبارات شخصية، وأن هذه الأمانة تنعكس في القرارات اليومية، التي تتسم بالعدالة والوضوح، ما يعزز ثقة المجتمع المدرسي.

وأوضحت أن القائد الذي يتحلى بالأمانة لا يسعى إلى إنجاز فردي، بل يعمل على تمكين فريقه، وتحقيق النجاح الجماعي، بما يخلق بيئة تعليمية مستقرة قائمة على الثقة والانتماء.

من جانبها، أكدت التربوية وسام محمدعبده أن تحمل المسؤولية الشاملة هو ما يميز القائد التربوي المؤثر، مشيرة إلى أن القائد الحقيقي لا يكتفي بوصف التحديات، بل يتعامل معها بواقعية ،ويبحث عن حلول مستدامة. وأضافت أن هذه الصفة تعزز ثقافة العمل الجماعي داخل المدرسة، وتمتد إلى متابعة أداء الطلبة والمعلمين وتحسينه بشكل مستمر.

فريق عمل متماسك

بدورها، أوضحت التربوية فوقية هلال أن بناء فريق عمل متماسك يعد من أهم أدوار القائد التربوي، مؤكدة أن المدرسة الناجحة تقوم على تكامل الأدوار وليس على الجهود الفردية، وأضافت أن القائد الفعال هو من يحسن توظيف طاقات فريقه، ويعزز روح التعاون بينهم.

وأفادت بأن إشراك المعلمين في اتخاذ القرار يسهم في رفع مستوى الالتزام لديهم، ويعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء، ما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المدرسي واستدامة نتائجه.

سياسة الأبواب المفتوحة

وفي السياق ذاته أكدت التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري أن «سياسة الأبواب المفتوحة» تمثل أحد أهم ملامح القيادة التربوية الحديثة، موضحة أنها تعزز التواصل المباشر بين الإدارة والمعلمين وأولياء الأمور، وتتيح مناقشة التحديات بشفافية.

وذكرت أن هذه السياسة لا تقتصر على إتاحة الوصول إلى القائد، بل تشمل الاستماع الفعّال والتفاعل والاستجابة، مشيرة إلى أن القائد القريب من الميدان هو الأكثر قدرة على اتخاذ قرارات واقعية، تلبي احتياجات المجتمع المدرسي.

وأكدت التربوية مريم عبدالرحمن جاسم الحمادي أن القائد التربوي الناجح يتمتع بحس عالٍ بالعدالة، وقدرة على تحقيق التوازن بين مختلف أطراف العملية التعليمية، موضحة أن إدارة التباينات بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور تتطلب حكمة وهدوءاً بعيداً عن القرارات الانفعالية.

وأضافت أن وضوح الأنظمة والإجراءات داخل المدرسة يسهم في ترسيخ ثقافة الانضباط الذاتي، ويخلق بيئة تعليمية أكثر استقراراً وشعوراً بالأمان والثقة.

النهج القيادي في الإمارات

وأكدت التربوية لطيفة مسلم العامري أن مفهوم المسؤولية في العمل التربوي يستمد جذوره من النهج القيادي، الذي أرسته دولة الإمارات، موضحة أن الحرص على النجاح والتميز أصبح نهجاً ثابتاً في مختلف مجالات العمل. وأضافت أن القائد التربوي الحقيقي هو من يترجم هذا النهج إلى ممارسات يومية داخل المدرسة.

وأوضحت أن الأمانة المهنية تقتضي أن يكون القائد قدوة وموجهاً لمن يعملون معه، مشيرة إلى أن العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن يسهمان في تحقيق الطموحات الوطنية، وتعزيز مكانة المؤسسة التعليمية.

وأشارت التربوية مريم حسين اللوغاني إلى أن القيادة التربوية ليست موقعاً إدارياً بقدر ما هي تأثير حقيقي في البيئة المدرسية، موضحة أن القائد الناجح هو من يصنع رؤية واضحة، يشارك فيها الجميع، ويحولها إلى ممارسات يومية يشعر بها المعلم والطالب.

وأضافت أن القيادة الفاعلة تقوم على القرب من الميدان، وبناء الثقة مع فريق العمل، مشيرة إلى أن القائد الذي يوازن بين الحزم والمرونة، ويهتم بالبعد الإنساني يحقق نتائج أكثر استدامة، ويصنع فارقاً حقيقياً في جودة التعليم.