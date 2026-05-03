اختبارات قبول للالتحاق بالمسار المتقدم غداً

عممت مدارس حكومية مواعيد اختبارات قبول الطلبة في المسار المتقدم للحلقة الثانية، على الطلبة وأولياء الأمور، تمهيداً لبدء التقييمات التي تعد شرطاً أساسياً للالتحاق بالمسار المتقدم للعام الدراسي المقبل.

وأفادت المدارس بأن اختبارات القبول ستنطلق غداً، حيث تم توزيع الطلبة على فترتين زمنيتين، تبدأ الأولى عند الساعة الثامنة صباحاً، مع ضرورة وجود الطلبة في المدرسة عند الساعة 7:30 صباحاً، لإتمام إجراءات التسجيل، والتأكد من البيانات، فيما تنطلق الفترة الثانية عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، مع اشتراط الحضور في تمام الساعة 10:30 صباحاً، لاستكمال الإجراءات ذاتها.

وأوضحت المدارس أن تنظيم الاختبارات يأتي ضمن خطة الوزارة لضمان جاهزية الطلبة وتكافؤ الفرص، لافتة إلى أن التعميم شمل تحديد مقار الاختبارات، وفق توزيع جغرافي محدد، بما يضمن سهولة الوصول، وتنظيم عملية التقييم بكفاءة.

في السياق ذاته، حددت وزارة التربية والتعليم عدداً من الشروط لقبول طلبة الحلقة الثانية من الصف الرابع إلى الصف الثامن في المسار المتقدم، أبرزها اجتياز الطلبة المسجلين اختبارات القبول في مواد اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والحصول على درجة النجاح المعتمدة، باعتبارها معياراً رئيساً للانتقال إلى هذا المسار.

وأكدت الوزارة أن القبول يقتصر على الطلبة من مواطني دولة الإمارات وأبناء المواطنات من حملة خلاصة القيد، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن باب التسجيل سيغلق في الثالث من مايو المقبل، ما يستدعي سرعة استكمال الإجراءات من قبل الطلبة الراغبين في الالتحاق.

وأوضحت الوزارة أن شروط القبول تتضمن استيفاء الطالب معايير الترشّح المرتبطة بالمستوى الأكاديمي في السنة الدراسية الحالية، حيث يشترط لطلبة الصف الرابع الراغبين في الالتحاق بالصف الخامس في المسار المتقدم، الحصول على نسبة لا تقل عن 90 % في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات، و80 % في مادة العلوم.

وأضافت أنه بالنسبة لطلبة الصف الخامس الملتحقين بالسادس، والصف السادس الملتحقين بالسابع، والصف السابع الملتحقين بالثامن، فإنه يشترط حصولهم على نسبة لا تقل عن 80 % في المواد الثلاث، وهي اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، باعتبارها المواد الأساسية التي يعتمد عليها المسار المتقدم في بناء مخرجاته التعليمية.

ولفتت الوزارة إلى أن اشتراطات القبول تشمل أيضاً توفر شواغر في المرحلة التعليمية التي يتقدم إليها الطالب، بما يضمن استيعاب الطلبة المقبولين ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة لكل مدرسة.

وبيّنت الوزارة أن الطلبة يلتحقون في المدارس الحكومية بمسار التعليم العام منذ الصف الأول، قبل أن يتم تحديد المسار التعليمي المناسب لهم لاحقاً، بناءً على ميولهم الأكاديمية وأدائهم الدراسي، إلى جانب رغبتهم في التخصص المستقبلي. وأكدت أن المسار المتقدم يركز على دراسة مواد علمية مكثفة، ما يمنح الطلبة فرصة أوسع للتخصص في المجالات العلمية والتطبيقية، مقارنة بالمسار العام، الذي يتيح دراسة عدد أقل من المواد العلمية، بما ينسجم مع توجهات الطلبة واهتماماتهم.

وشددت على أن هذا التنوع في المسارات التعليمية، يأتي في إطار حرصها على تنمية قدرات الطلبة، وتحقيق أهداف السياسة التعليمية في الدولة، إضافة إلى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويؤسس لمستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.