شراكة بين جامعة الفجيرة و«جاهزية» لتعزيز تدريب كوادر الطوارئ

في خطوة تعزز منظومة الجاهزية الوطنية، وقّعت جامعة الفجيرة اتفاقية تعاون مع برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة «جاهزية»، لتطوير وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية متقدمة في مجالات الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في الخطوط الأمامية.

وتستهدف البرامج التدريبية فرق الإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ والإطفاء والشرطة والجهات الدفاعية، إلى جانب طلبة الجامعة.

وقعت الاتفاقية عن جامعة الفجيرة الدكتورة كورين فان بيلكوم مدير الشؤون الأكاديمية، فيما وقعها عن برنامج «جاهزية» الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، ورئيس مبادرة أطباء الإمارات، والرئيس التنفيذي للبرنامج. وأكدت الدكتورة كورين فان بيلكوم، حرص الجامعة على مواءمة برامجها التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الوطنية، لا سيما في المجالات الحيوية.

من جانبه، أكد الدكتور عادل الشامري أن التعاون مع جامعة الفجيرة، يندرج ضمن توسيع الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، بما يدعم تطوير برامج تدريبية معتمدة، وفق أفضل المعايير العالمية.