مدارس في دبي تعتمد التعليم الهجين

أكدت مدارس خاصة في دبي اعتماد جدولين دراسيين متزامنين خلال الأسبوع الواحد، أحدهما للحضور الفعلي داخل الصفوف، والآخر للتعلم عن بعد، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً نحو ترسيخ التعليم الهجين كنموذج عملي يدار يومياً داخل المدارس، دون الإخلال بسير الحصص أو استقرار الطلبة.

وأوضحت مدارس أن الطلبة الذين اختاروا الحضور الفعلي يتم تجميعهم داخل شعبتين أو ثلاث في كل مرحلة، مع الالتزام بالجدول المدرسي المعتاد دون تغيير، بما يضمن استقرار الحصص داخل الصف، واستمرار التفاعل المباشر بين المعلم والطلبة.

وفي المقابل، أشارت إلى أن الطلبة الذين يواصلون التعلم عن بعد يخضعون لجدول موحد، يتم من خلاله تقديم الحصص عبر المنصات الرقمية، مع إرسال روابط الدروس بشكل منظم، لضمان التحاقهم بالحصص في التوقيت نفسه، دون تداخل أو تضارب في المواعيد.

وفي خطوة موازية، لجأت مدارس أخرى إلى تعزيز هذا النموذج عبر تسجيل الحصص الدراسية وإتاحتها للطلبة، سواء للمراجعة أو لتعويض أي غياب، ما يمنح الطلبة فرصة إعادة مشاهدة الشرح في أي وقت، ويعزز من فهمهم للمادة العلمية.

كما اعتمدت مدارس تقديم أوراق عمل بعد كل حصة حضورية، يتم تسليمها للطلبة ومتابعة إنجازها، بهدف ترسيخ المفاهيم التي تم شرحها داخل الصف، وقياس مدى استيعاب الطلبة بشكل فوري، وهو ما يضيف بعداً تطبيقياً مهماً للعملية التعليمية.