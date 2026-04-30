الإمارات.. إجازة منتصف الفصل وعيد الأضحى من 25 حتى 29 مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثالث وعيد الأضحى للطلبة والكادرين الإداري والتعليمي ستكون خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعتمدة من الوزارة للفصل الدراسي الثالث و الأخير من العام الأكاديمي الجاري، والتي حددت بشكل تفصيلي مواعيد الاختبارات وإعلان النتائج والإجازات حتى ختام العام.

وتأتي هذه الإجازة كأول محطة رئيسية قبل دخول الطلبة مرحلة التقييمات النهائية، إذ تمثل فترة استراحة قصيرة تسبق الاستحقاقات الأكاديمية المهمة، في وقت أكدت فيه إدارات مدرسية أن هذا التوقيت يمنح الطلبة فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم الدراسية والاستعداد بشكل أفضل للاختبارات المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي.

وبحسب البرمجة الزمنية، يعود الطلبة بتاريخ 1 يونيو لمقاعد الدراسة لاستئناف الفصل الدراسي الثالث، حيث تُعقد الاختبارات التجريبية يومي 15 و16 يونيو، بهدف قياس مستوى الجاهزية الأكاديمية قبل الاختبارات النهائية، ورصد مواطن التحسن والتحديات لدى الطلبة، بما يساعد المدارس على توجيه الدعم اللازم في الوقت المناسب.

كما تضمنت البرمجة الزمنية إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية يوم 17 يونيو، تليها مباشرة انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي، والتي تمتد من 24 يونيو وحتى 3 يوليو المقبل، وتشكل المرحلة الأهم في تقييم التحصيل الدراسي للطلبة في مختلف الصفوف.

وحددت الوزارة يوم 3 يوليو ليكون آخر يوم دراسي فعلي للطلبة، إيذاناً بانتهاء العام الدراسي، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة مرحلة الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو، لإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستكمال متطلبات النجاح في المواد التي لم يتمكنوا من اجتيازها.

وفي سياق متصل، سيتم تحليل نتائج نهاية العام الدراسي وإصدارها خلال يومي 12 و13 يوليو، بما يتيح للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج في وقت مبكر، قبل الدخول في مرحلة اختبارات الإعادة، التي حُددت خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو.

ويلي ذلك إعلان نتائج الإعادة يوم 20 يوليو، بعد استكمال عمليات التصحيح والتحليل، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تسريع إجراءات إنهاء العام الدراسي دون تأخير، وضمان وضوح الصورة النهائية لمستويات الطلبة.

وخصصت الوزارة الفترة من 13 إلى 17 يوليو لتنفيذ برامج التدريب التخصصي للكادرين الإداري والتعليمي، بهدف تطوير المهارات المهنية ورفع كفاءة الكوادر التربوية استعداداً للعام الدراسي الجديد، بما يتماشى مع توجهات تطوير منظومة التعليم في الدولة.

وتُختتم أعمال العام الدراسي بتحليل نتائج الإعادة و إصدارها في 20 يوليو ومن بدء الإجازة الصيفية للكادر الإداري والتعليمي اعتباراً من 18 يوليو، بعد الانتهاء من جميع المهام المرتبطة بالاختبارات والنتائج والتدريب.