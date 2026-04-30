الإمارات

جامعة الشارقة تتميز بجائزة «إبداع أصحاب الهمم»

ريد بن شاهين السويدي

الشارقة

حصد مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة المركز الثاني ضمن فئة المبادرات المؤسسية في جائزة الإمارات لإبداع أصحاب الهمم لعام 2026، في إنجاز يعكس جودة البرامج والخدمات المقدمة لطلبة أصحاب الهمم داخل الجامعة.

ولم يقتصر التميز على المستوى المؤسسي، إذ نال فارس الهادي، أخصائي أول شؤون ذوي الإعاقة بالمركز، تكريماً ضمن فئة الأفراد، تقديراً لعطائه المهني ومبادراته، التي أسهمت في دعم الطلبة، وتعزيز اندماجهم في البيئة التعليمية.

وجاء الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي، نظمته جمعية الإمارات للإبداع في الشارقة، ضمن الدورة الأولى للجائزة، بحضور مسؤولين وممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات معنية بقضايا أصحاب الهمم، ما يعكس أهمية هذه الجائزة على المستوى الوطني.

ويؤكد هذا التتويج حرص الجامعة على تبني أفضل الممارسات في التعليم الشامل، من خلال توفير بيئة أكاديمية مرنة تدعم احتياجات الطلبة المختلفة، وتفتح أمامهم آفاق المشاركة والتميز، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد العموش، مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة، أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة استراتيجية متكاملة، تهدف إلى الارتقاء بخدمات الدعم الأكاديمي والتقني، مشيراً إلى أن المركز يواصل تطوير برامجه، مستنداً إلى سجل حافل من الجوائز.  