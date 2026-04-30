المركز التربوي للغة العربية يعزز الشراكات الخليجية

بحث مجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في اجتماعه الخامس عشر، سبل تطوير البرامج التخصصية وتعزيز الشراكات المؤسسية، بما يدعم مسارات العمل المشترك في خدمة اللغة العربية، ويرسخ حضورها في المنظومات التعليمية بدول الخليج.

وعُقد الاجتماع عن بُعد ضمن أعمال دورة 2025 - 2026، برئاسة بدور إبراهيم النقبي، رئيس مجلس الأمناء وبمشاركة عيسى صالح الحمادي، مدير المركز، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء، في إطار الحرص على تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات التربوية الخليجية.

وأكدت النقبي، أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والبناء على المنجزات التي تحققت خلال الدورة الحالية، مشيدة بتعاون الأعضاء وما أثمر عنه من مبادرات نوعية أسهمت في دعم تعليم اللغة العربية وتعلّمها، وتعزيز حضورها في المشهد التربوي.