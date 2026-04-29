29 % زيادة الطلبة الدوليين في دبي خلال 2025

سجلت مؤسسات التعليم العالي المرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي زيادة غير مسبوقة في معدل التحاق طلبتها، بلغت 20 % خلال عام 2025، فيما كشفت بيانات الهيئة عن نمو متواصل في أعداد الطلبة الدوليين الذين اختاروا دبي وجهة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، بزيادة 29 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وبلغت نسبة الطلبة الدوليين 35 % من إجمالي أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في دبي خلال عام 2025، بما يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 ومبادراتها الرامية إلى جعل دبي وجهة تعليمية عالمية المستوى لجميع الطلبة.

ومن بينها مبادرة «مدينة الطلبة»، التي تهدف إلى أن يشكل الطلبة الدوليون 50 % من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بحلول عام 2033، بما يعكس التزام الإمارة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتعليم العالي عالي الجودة.

وأكدت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، خلال جلسة استماع عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من الطلبة الدوليين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، حرص الهيئة على التواصل المباشر مع جميع طلبتها، والاستماع إليهم، وتلبية احتياجاتهم.

وأعربت ميران عن تقديرها لاختيار الطلبة الدوليين دبي من بين العديد من المدن الأخرى، مؤكدة أن هوية دبي ومكانتها بوصفها مدينة عالمية تقوم على تنوع سكانها وتلبية احتياجاتهم في مختلف الأوقات.

وأكدت أن الطلبة الدوليين موضع ترحيب وتقدير، باعتبارهم جزءاً أساسياً من المشهد التعليمي الجامعي في دبي، معربة عن ثقتها بأن هذه المرحلة ستسهم في تعزيز قوة المنظومة التعليمية، وأن الجميع سيخرج منها أكثر قوة وصلابة.