طالبة تبتكر مادة لعملية تصنيع الأغذية بـ «صفر نفايات»

عرضت الطالبة آية عصمت سيد، طالبة الماجستير في علوم الأغذية بجامعة الإمارات، دراسة بحثية حول الجدوى من استبدال البلاستيك المستخدم في صناعة الأغذية ومستحلبات الطعام بمواد طبيعية أكثر استدامة وبـ «صفر نفايات»، ويقوم البحث المقدم للحصول على رسالة ماجستير على أسس فيزيائية، حيث استخدمت الطالبة مادة مصنعة معملياً تتكون من السكريات الناتجة عن إعادة تصنيع المخلفات الزراعية.

وتتميز المادة بأنها تتحلل بنسبة 100 % في الطبيعة، بدلاً من البلاستيك الذي قد يتحلل في الطعام ويتسبب بالأمراض على المدى الطويل، وتكون أهمية هذا البحث في دعم الأجندة الوطنية للتقليل من استخدام البلاستيك في عملية صنع المستحلبات لاستخدامها في تصنيع الأغذية، وعرضت الطالبة مشروعها أخيراً ضمن مشاركة جامعة الإمارات في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية ضمن الأسبوع العالمي للغذاء التي عقدت أخيراً في العاصمة أبوظبي.

بحث

ويقوم البحث على أسس بيئية وصحية، إذ أثبت البحث أن المادة المصنعة يمكن أن تسهم بفاعلية في تقليل الاعتماد على البلاستيك وما ينتجه من نفايات لا تتحلل في مستحلبات الطعام، ويطمح البحث إلى توسيع نطاق استخدام هذه المادة في نطاق أوسع في مجال صناعة الأغذية، لقدرتها الفائقة على تحمل الحرارة، وقابليتها للتحلل، وبجدوى اقتصادية أفضل، إلا أن المادة الأساسية المستخدمة في التصنيع تستخدم حالياً على نطاق المعامل والمختبرات، لكن من خلال هذا البحث تسعى الباحثة إلى إعادة النظر في تمكين مواد جديدة وإنتاجها محلياً وجعلها متاحة دعماً للأهداف المستدامة وصوناً للبيئة كونها قابلة للتحلل بشكل سريع، وهذا سيسهم في دعم الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على مبدأ تقليل الهدر والاستخدام المستمر للموارد، فضلاً عن عدم صدور أي انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون عند تحلل هذه المادة، وهذا يجعلها مثالية تماماً.