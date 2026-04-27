إجراءات تنظيمية لاستئناف الأنشطة المدرسية في الساحات الخارجية

عممت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور حزمة من الإجراءات والتنظيمات الجديدة، بالتزامن مع استئناف استخدام الساحات الخارجية وعودة الأنشطة والفعاليات المدرسية، وذلك اعتباراً من اليوم في إطار المتابعة المستمرة لتطورات المرحلة الحالية، وتقييم جاهزية البيئة التعليمية بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في بيئة آمنة ومنظمة.

وأكدت إدارات مدرسية أن استئناف الأنشطة يأتي ضمن ضوابط محددة تراعي أعلى معايير السلامة والتنظيم داخل المؤسسات التعليمية، موضحة أن القرار يشمل السماح باستخدام الساحات الخارجية وتنفيذ الأنشطة اللاصفية والفعاليات المدرسية، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

وأوضحت أن اليوم الدراسي يشهد انتظام دخول الطلبة إلى المدرسة بشكل طبيعي ومنظم، مع استمرار إقامة الطابور الصباحي وفق النمط المعتاد، بما يعكس عودة الاستقرار التدريجي للحياة المدرسية، ويعزز من انضباط الطلبة وتهيئتهم لليوم الدراسي في بيئة تعليمية متكاملة.

وأشارت الإدارات إلى السماح بالتجمعات المنظمة في الساحات الخارجية، على أن تكون تحت إشراف مباشر من الكوادر المدرسية.