14 يوليو.. بدء العطلة الصيفية للمعلمين والهيئات الإدارية

اختتم طلاب المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي 2024 - 2025، ويترقب الطلبة وأولياء الأمور صدور نتائج نهاية العام خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 2 يوليو، في حين تجرى امتحانات الإعادة بين 4 و10 يوليو، فيما تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية في 14 يوليو، بالتزامن مع إعلان نتائج الإعادة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

وأدى أمس طلبة الثاني عشر آخر امتحاناتهم في المشوار المدرسي بامتحان مادة الأحياء، الذي جاء بحسب آراء العديد من منهم منطقياً وسهلاً، ولم يخرج عن نطاق المنهج الدراسي المقرر، حيث كانت معظم الأسئلة الواردة في الامتحان مطابقة إلى حد كبير للهيكل العام والنماذج التدريبية التي تمت دراستها ومراجعتها خلال الفترة التي سبقت الامتحانات، ما منحهم ثقة كبيرة أثناء الإجابة، وساعد في تقليل التوتر والضغوط النفسية المعتادة في مثل هذه الاختبارات.

وأكد الطلبة أن الامتحان راعى الفروق الفردية بينهم، وجاء شاملاً لمختلف جزئيات المادة بشكل متوازن، مما يعكس حرص الجهات التعليمية على إعداد اختبار عادل يقيس الفهم الحقيقي للمحتوى الدراسي.

من جانبها، عبرت إدارات مدرسية عن بالغ تقديرها وامتنانها لأولياء الأمور، حيث وجهت لهم رسائل شكر وتقدير على ما قدموه من دعم وتعاون ملموسين طوال فترة الامتحانات، مشيدة بدورهم الإيجابي، ومشاركتهم الفاعلة في تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم وبناتهم، الأمر الذي كان له أثر واضح في تعزيز تركيز الطلبة واستقرارهم النفسي خلال فترة الاستعداد والاختبارات.

واختتمت رسائلها بتمنياتها الخالصة لجميع الطلبة بدوام التوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة، سواء في التعليم الجامعي أو الحياة المهنية، معبرة عن فخرها بالجهود المبذولة من جميع الأطراف لتحقيق بيئة تعليمية مثالية.