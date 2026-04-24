الإمارات.. 3 مواد يجب الاحتفاظ بكتبها للعام الدراسي المقبل

وجهت وزارة التربية والتعليم الطلبة وأولياء الأمور بضرورة الاحتفاظ بعدد من الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، تمهيداً لاستخدامها في تدريس محتوى الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل 2026-2027، في خطوة تستهدف تعزيز استمرارية التعلم وضمان التكامل بين الفصول الدراسية، إلى جانب الحفاظ على الموارد التعليمية وتقليل الهدر.

وشملت التوجيهات طلبة الصف التاسع (المسار العام) في مادة الرياضيات من خلال كتاب «Integrated 1»، وطلبة الصفين السادس والسابع (المسار العام والمتقدم) في مادة اللغة العربية عبر كتاب «التطبيقات النحوية»، إلى جانب طلبة الصف السابع (المسار المتقدم) في مادة العلوم من خلال كتاب «Inspire Physical Science»، وطلبة الصفين السادس والسابع (المسار العام) في مادة العلوم عبر كتاب «العلوم المتكاملة»، حيث تم التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بهذه الكتب لاستخدامها مع انطلاق العام الدراسي المقبل.

وأكدت الوزارة، في توجيهاتها، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي الجديد، وبما يضمن انتقالاً سلساً في العملية التعليمية دون فجوات، خصوصاً في المواد الأساسية التي تعتمد على تراكم المهارات والمعارف، موضحة أن اعتماد محتوى دراسي سابق في بداية العام يعكس توجهاً نحو تنظيم المناهج بصورة أكثر مرونة وتكاملاً.

من جانبها، أوضحت إدارات مدرسية أن هذا التوجه يعزز ترابط المحتوى التعليمي بين الفصول الدراسية، ويمنح الطلبة فرصة لاسترجاع المفاهيم الأساسية والبناء عليها تدريجياً مع بداية العام الجديد، ما يسهم في تقليل فجوة التعلم التي قد تظهر بعد الإجازة الصيفية، خاصة في المواد التي تعتمد على التراكم المعرفي مثل الرياضيات والعلوم واللغة العربية.

وأكدت إدارات المدارس أن إعادة توظيف الكتب الدراسية نفسها تسهم في تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد التعليمية، وتقلل من الحاجة إلى إعادة طباعة كتب جديدة، الأمر الذي ينسجم مع توجهات الاستدامة في قطاع التعليم، ويحد من الهدر المرتبط بالاستخدام القصير للمواد التعليمية.

وأضافت، أن هذا الإجراء يتيح للمعلمين بدء العام الدراسي بخطة تعليمية واضحة تستند إلى مراجعة مركزة للمفاهيم الأساسية، بما يدعم جاهزية الطلبة للانتقال إلى موضوعات أكثر تقدماً، ويعزز من مستوى الاستيعاب لديهم منذ الأسابيع الأولى من الدراسة.

وبينت إدارات مدرسية أن هذا التوجه ينعكس إيجاباً على استقرار العملية التعليمية، حيث يحد من التحديات المرتبطة ببداية العام الدراسي، ويمنح الطلبة شعوراً بالاستمرارية، بدلاً من الانتقال المفاجئ إلى محتوى جديد بالكامل، ما يساعد على تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التفاعل داخل الصفوف.

وأكدت أن المدارس ستواصل توعية الطلبة بأهمية الحفاظ على الكتب الدراسية، والتعامل معها كجزء من منظومة تعليمية مستدامة، إلى جانب تذكيرهم بشكل دوري بالمواد المطلوب الاحتفاظ بها، لضمان جاهزيتهم مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد.