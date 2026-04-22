مدارس تستكمل الاختبارات «أونلاين» وأخرى تترقب الموافقات

عادت مدارس في دبي إلى التعليم الحضوري بشكل تدريجي، فيما لا تزال مدارس أخرى بانتظار الحصول على الموافقات الرسمية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في وقت أكدت فيه عدد من إدارات مدرسية أن نسبة اختيار أولياء الأمور للتعليم الحضوري تجاوزت 91 %، مقابل نسبة بسيطة فضلوا استمرار التعلم عن بعد، وهو ما دفع المدارس إلى توفير الخيارين معاً بما يلبي احتياجات الأسر.

وأوضحت مدارس أنها تستعد لاستئناف الدراسة الحضورية بدءاً من الاثنين المقبل، بعد تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للمعلمين، وانتظار زيارات هيئة المعرفة والتنمية البشرية لاعتماد جاهزيتها، على أن يتم استئناف الدوام وفق ما تقرره الهيئة.

اختبارات تجريبية

وفي الوقت ذاته، تواصل مدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني عقد الاختبارات التجريبية للطلبة «أونلاين» خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم تعطيل سير الامتحانات، لحين استكمال إجراءات العودة الحضورية والحصول على التوجيهات الرسمية النهائية.

وأكدت المدارس البريطانية أن الاختبارات للمرحلة الثانوية ستظل تعقد إلكترونياً لجميع الطلبة، بهدف تقليل أي اضطراب محتمل في جدول الامتحانات، لافتة إلى أن القرار جاء بعد بداية وصفتها بـ«الممتازة» للاختبارات التجريبية التي انطلقت خلال الأسبوع الماضي.

عودة تدريجية

وأبلغت مدارس أولياء الأمور بخطط العودة التدريجية، حيث أظهرت التحديثات الأخيرة أنه تقرر عودة طلبة FS1 وFS2 والصفوف من الرابع إلى السادس ومن التاسع إلى العاشر الأربعاء 22 أبريل، فيما يعود طلبة الصفوف من الأول إلى الثالث ومن السابع إلى الثامن والصف الحادي عشر يوم الخميس 23 أبريل، على أن يلتحق طلبة الصفين الثاني عشر والثالث عشر يوم الاثنين 27 أبريل.

وأوضحت الدكتورة غدير أبو شمط، مديرة مدرسة الخليج الدولية، أن نسبة الحضور الفعلية للطلبة بلغت 94 %، فيما أظهرت نتائج استبيانات أولياء الأمور أن 91 % منهم فضلوا عودة أبنائهم إلى التعليم الحضوري، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في جاهزية المدرسة والإجراءات المعتمدة.

وأفادت بأن المدرسة بدأت استعداداتها منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث عقدت اجتماعاً مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، تم خلاله التأكيد على أهمية حضور جلسة تدريبية متخصصة حول إجراءات السلامة المعتمدة مع عودة الطلبة إلى المدارس.

وأضافت أن المدرسة تسلمت إرشادات تفصيلية ضمنتها في التدريب والتأهيل، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للهيئتين التعليمية والإدارية، لا سيما المعلمين، يوم الجمعة، لضمان الجاهزية الكاملة قبل استقبال الطلبة.

ولفتت إلى أنه تم إرسال استبيانات للأهالي لتحديد نمط التعليم المفضل، ومع الإعلان عن استئناف خدمات النقل المدرسي، أعيد طرح الاستبيان مرة أخرى، ما أسهم في زيادة أعداد الطلبة الراغبين في العودة الحضورية.

وقالت تسليم كوثر، مديرة مدرسة السلام الخاصة، إن المدرسة طرحت استبانة لأولياء الأمور لقياس توجهاتهم بين التعليم الحضوري وعن بُعد، مشيرة إلى أن نسبة الإقبال على الحضور الفعلي مرتفعة جداً، وقد تصل تقديرياً إلى نحو 85 %، إلا أن الأرقام النهائية لم تُحسم بعد نظراً لاستمرار تلقي الردود.

وأوضحت أن المدرسة لم تبدأ الدوام الحضوري حتى الآن، بانتظار الحصول على الموافقة الرسمية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي يُتوقع صدورها قريباً، على أن يكون بدء الدوام يوم الخميس.

وأكدت أن المدرسة استكملت جميع الاستعدادات اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة الكوارث والطوارئ، وضعت بدورها سياسات واضحة وإجراءات تفصيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

تدريب المعلمين

وأكد حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، أن المدرسة استكملت استعداداتها للعودة الحضورية، مشيراً إلى أنه تم تدريب المعلمين على مدار يومين متواصلين وفق البروتوكولات المعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بما يضمن جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع المرحلة المقبلة بكفاءة.

بيئة محفزة

وأكد نيكولاس ريكفورد، مدير مدرسة صن ماركي، أن إعادة الافتتاح تمثل مرحلة لا تقل أهمية عن الانطلاقة الأولى، مشيراً إلى أن المدرسة نفذت استعدادات شاملة شملت جميع الجوانب التعليمية والتنظيمية.

وأشار ديفيد ويليامز، مدير مدرسة ريجنت الدولية، إلى أن التفاعل الإيجابي من الطلبة منذ اليوم الأول للعودة يعكس أهمية وجودهم داخل الصفوف، مؤكداً أن المدارس تواصل العمل على توفير بيئة تعليمية محفزة تركز على رفاهية الطلبة وتعزز من فرص تعلمهم وتطورهم.