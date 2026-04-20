الإمارات.. التزام كبير من طلبة المدارس بالحضور وفرق ميدانية تتابع تطبيق الضوابط

شهدت المدارس الحكومية على مستوى الدولة انتظاما لافتا في اليوم الأول للدراسة، مع تسجيل نسب حضور مرتفعة بين الطلبة، بالتزامن مع بدء تطبيق الجداول الدراسية المعتمدة بشكل موحد، وانطلاق الحصص منذ الفترة الأولى بسلاسة وتنظيم.

وأكدت إدارات مدرسية أن اليوم الأول مر دون معوقات، حيث التزم الطلبة بالحضور في المواعيد المحددة، وبدأت الحصص الدراسية وفق الجداول المعلنة، فيما نظمت المدارس فعاليات استقبال للطلبة بهدف تهيئتهم نفسيا وتعزيز اندماجهم في الأجواء الدراسية منذ البداية.

وبالتوازي، باشرت فرق ميدانية من وزارة التربية والتعليم تنفيذ زيارات رقابية إلى المدارس، لمتابعة مدى الالتزام بضوابط وإجراءات العودة، والتحقق من تطبيق الاشتراطات والإرشادات المعتمدة على أرض الواقع.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن منظومة الرقابة والامتثال، حيث تقوم الفرق بتقييم جاهزية المدارس، ورصد مستوى الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتعليمية، بما يضمن توحيد التطبيق على مستوى الميدان التربوي.