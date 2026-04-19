جامعة الوصل تعتمد ماجستير علوم المكتبات

اعتمد مجلس أمناء جامعة الوصل طرح برنامج الماجستير في علوم المكتبات والمعلومات، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من سبتمبر 2026، في خطوة تعكس توجه الجامعة نحو تعزيز برامج الدراسات العليا وتلبية متطلبات سوق العمل المعرفي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر لمجلس الأمناء برئاسة معالي حميد الطاير، نائب رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، ثمّن المجلس الجهود المتواصلة التي يبذلها معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس الأمناء، في دعم مسيرة التعليم ونشر المعرفة، والحفاظ على الهوية الوطنية، إلى جانب مبادراته المستمرة في دعم الدراسة المجانية في برنامجي الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها، وذلك على مدار أكثر من أربعة عقود منذ تأسيس الجامعة عام 1986.

وأعرب المجلس عن تقديره لأعضائه على تفاعلهم الإيجابي وتلبية الدعوة، مثمناً جهودهم في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

وفي السياق الأكاديمي، صادق المجلس على منح درجة البكالوريوس لـ248 خريجاً وخريجة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024 - 2025. كما أقر المجلس منح درجة الماجستير لـ18 طالباً وطالبة.

وفي برنامج الدكتوراه، صادق المجلس على منح الدرجة العلمية لـ11 طالباً وطالبة. وعلى الصعيد المالي، وافق المجلس على الميزانية العامة للجامعة للعام الجامعي 2024 - 2025، كما أقر الموازنة العامة للعام الجامعي 2025 - 2026.