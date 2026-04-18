الإمارات.. استئناف تشغيل الحافلات المدرسية ابتداءً من الاثنين المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استئناف تشغيل الحافلات المدرسية ابتداءً من الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: في ضوء التقييم الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التعليمية المحلية، تقرر استئناف تشغيل الحافلات المدرسية ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026 في جميع المدارس الحكومية والخاصة.

وأضافت: يأتي هذا القرار امتداداً لنهج التقييم المستمر الذي تتبعه الدولة خلال هذه المرحلة، وبما يضمن استمرارية العملية التعليمية وسلامة الطلبة وكفاءة الخدمات المقدمة.

وتابعت: ستواصل الجهات المختصة متابعة وتقييم الأوضاع بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يواكب المستجدات، وبما يحافظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستقرار.

ودعت الجهات المعنية الجمهور الكريم بأهمية استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، إلى جانب الالتزام بجميع إجراءات السلامة المجتمعية التي تصدرها الجهات بشكل مستمر.