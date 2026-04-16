«التربية».. لهذه الأسباب عاد "التعليم الحضوري" وتأجلت "الحافلات المدرسية"

وضعت وزارة التربية والتعليم عدداً من الأسئلة التوضيحية عبر صفحاتها الرسمية، للرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن استئناف التعليم الحضوري، مع استمرار تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن جميع المؤسسات التعليمية استكملت جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلبة، فيما يخضع ملف النقل المدرسي لمراجعة أسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة، في ردها على أبرز الأسئلة المتداولة بين الأسر، أن المدارس باتت جاهزة بشكل كامل لاستئناف التعليم الحضوري، موضحة أن الاستعدادات شملت جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب تطبيق وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.

وأوضحت الوزارة، رداً على سؤال حول أسباب استئناف الدراسة حضورياً رغم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية، أن المؤسسات التعليمية استكملت جميع متطلبات العودة إلى مقاعد الدراسة، في حين يتطلب تشغيل الحافلات ترتيبات تشغيلية إضافية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المختصة بالنقل والبلديات، لضمان جاهزية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة.

وفي ما يتعلق بموعد إعادة تشغيل الحافلات، بينت الوزارة أن هذا الإجراء سيخضع للمراجعة الأسبوعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الخدمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور اعتمادها.

كما تناولت الوزارة في أسئلتها المنشورة أوضاع الأسر التي تعتمد بشكل كامل على الحافلات المدرسية ولا تستطيع توفير وسيلة نقل بديلة، مشيرة إلى أنها تدرك وجود تحديات لدى بعض الأسر في هذا الجانب، وأن إدارات المدارس ستعمل على دراسة الحالات الخاصة بالتنسيق مع أولياء الأمور، مع تقديم أقصى درجات المرونة الممكنة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتقليل الأثر على الطلبة والأسر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور المرتبطة بتأجيل تشغيل الحافلات المدرسية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل حالة ستُقيَّم على حدة بما يراعي ظروف الأسر واحتياجات الطلبة، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس وعدم تأثر سير اليوم الدراسي

وفي ما يخص الرسوم، أوضحت الوزارة أن رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية، بينما تنظم الجهات التعليمية المحلية المختصة في المدارس الخاصة الآليات المتعلقة برسوم النقل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. وأكدت الوزارة أن قرار تأجيل تشغيل الحافلات يشمل جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة، في إطار توحيد الإجراءات وضمان سلامة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

ويأتي نشر هذه الأسئلة التوضيحية في وقت تسعى فيه الوزارة إلى طمأنة الأسر، والرد على الاستفسارات المتزايدة بشأن آليات العودة الحضورية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر على خدمات النقل المدرسي بشكل يومي.