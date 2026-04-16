7 ضوابط ومناطق محصنة للعودة الحضورية للطلبة

حددت وزارة التربية والتعليم 7 ضوابط تشغيلية عامة، إلى جانب مواصفات تفصيلية للمناطق الآمنة، وضوابط إلزامية إضافية للحضانات، وآليات واضحة للتواصل مع أولياء الأمور، ضمن دليل العودة التدريجية للتعليم الحضوري في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026، في خطوة تستهدف ضمان عودة آمنة ومستقرة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

وأكدت الوزارة، أن سلامة الطلبة تأتي في مقدمة أولوياتها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، موضحة أنه تم الاستعداد بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن عودة طبيعية وسلسة لأبنائنا الطلبة، وبما يضمن استمرارية مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة ومطمئنة.