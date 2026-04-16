"التربية": تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك ضمن الترتيبات التنظيمية المصاحبة لاستئناف التعليم الحضوري، بما يتيح استكمال الجاهزية التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار ضمان أعلى معايير السلامة والانسيابية التشغيلية لخدمات النقل المدرسي، وبما يتوافق مع متطلبات السلامة والتنظيم المعتمدة في مختلف إمارات الدولة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يشمل جميع المؤسسات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة، إلى جانب الحضانات ورياض الأطفال.

وأوضحت أن تأجيل تشغيل الحافلات يهدف إلى استكمال التنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك الجهات المعنية بالنقل والبلديات، لضمان جاهزية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة، قبل استئناف تشغيلها بشكل كامل، بما يضمن سلامة الطلبة وانسيابية الحركة اليومية من وإلى المدارس.

وشددت الوزارة على أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية المصاحبة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضورياً، في ظل الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تضمن استمرارية العملية التعليمية دون أي معوقات تشغيلية.

وأفادت بأن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان انسجام خدمات النقل المدرسي مع المتطلبات التشغيلية في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في توفير خدمة آمنة ومنظمة لجميع الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء سيخضع للمراجعة الأسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف تشغيل الحافلات المدرسية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه المدارس لاستكمال العودة التدريجية للتعليم الحضوري، وسط ترتيبات تشغيلية وتنظيمية متواصلة لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية في مختلف الخدمات المساندة للعملية التعليمية.