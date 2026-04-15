الإمارات.. استئناف التعليم الحضوري في جميع المدارس اعتباراً من الإثنين المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف التعليم الحضوري لجميع الحضانات ورياض الأطفال والطلبة، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة في جميع إمارات الدولة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، بعد استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي بعد إنجاز جميع متطلبات الجاهزية، والتي شملت تجهيز المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يعزز توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.

وأوضحت الوزارة أن المدارس الخاصة ستتمتع بالمرونة في تطبيق نظام التعليم الهجين التناوبي عند الحاجة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة وبإشراف الجهات التعليمية المحلية، وبما يراعي جاهزية كل مؤسسة تعليمية ويضمن انسيابية التنفيذ.

وفي ما يتعلق بالمدارس الخاصة التي تطبق نموذج التعليم الهجين التناوبي، أشارت الوزارة إلى تنظيم التوزيع التشغيلي للكوادر بما يدعم استمرارية التعلم، دون تكليف المعلم الواحد بتقديم التعليم الحضوري وعن بُعد بشكل متزامن، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة التعليم وموازنة الأعباء المهنية على الكوادر التعليمية.

وشددت الوزارة على أن المؤسسات التعليمية ستظل مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة، ويعزز قدرة المدارس على التعامل مع مختلف المستجدات بما يحافظ على استقرار الطلبة أكاديمياً.