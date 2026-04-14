دبي.. عودة تدريجية لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة اعتباراً من 16 أبريل

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بناءً على التحديثات الصادرة عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اعتماد العودة التدريجية لمراكز الطفولة المبكرة الخاصة في دبي إلى التعليم الحضوري، بدءاً من المراكز الواقعة في المقار الحكومية والمباني التجارية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026.

وأكدت الهيئة أن استئناف التعليم الحضوري يأتي شريطة الحصول على الموافقة المسبقة منها، وبما يتماشى مع ضوابط وإجراءات السلامة الشاملة، لضمان عودة الأطفال إلى بيئة آمنة وداعمة.

وشددت الهيئة على أن هذه الخطوة تمثل «خطوة إيجابية إلى الأمام من أجل أصغر المتعلمين في دبي وعائلاتهم»، في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضحت أن سلامة وجودة حياة الأطفال، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية والمجتمع، ستظل أولوية قصوى في جميع الأوقات، مؤكدة استمرار الالتزام بكافة الاشتراطات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة.

ويأتي القرار ضمن التحديثات الأخيرة التي تهدف إلى دعم عودة التعليم الحضوري بشكل تدريجي ومنظم، مع مراعاة أعلى معايير السلامة، بما يحقق مصلحة الأطفال وأسرهم.