«هيئة المعرفة» تطلق مجلس طلبة دبي للعام الدراسي المقبل

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي «مجلس طلبة دبي» للعام الدراسي المقبل 2025 ــــ 2026، وذلك ضمن مبادرة «قادة الغد» في استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

وسيضم المجلس 15 طالباً وطالبة، من بينهم طلبة إماراتيون، يمثلون الصفوف من الـ 9 حتى الـ 12، أو ما يعادلها في مختلف المناهج التعليمية المعتمدة في دبي، ويعكس تشكيل المجلس التعدد الثقافي الذي تتميز به منظومة التعليم الخاص في الإمارة، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمجتمع الطلبة بمختلف اهتماماته وخلفياته الثقافية.

ويمثل المجلس خطوة أساسية نحو تمكين الطلبة من إيصال أصواتهم والمشاركة في صياغة السياسات التعليمية ضمن التعليم الخاص في دبي، إلى جانب المساهمة في بناء بيئة تعليمية أكثر شمولية ومرونة وابتكاراً، تواكب تطلعات المجتمع واحتياجاته المستقبلية.

هدف مشترك

وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في دبي: «ترتكز استراتيجية التعليم في دبي 2033 على مبدأ أن الطلبة شركاء في تصميم رحلتهم التعليمية، ويُعد هذا المجلس منصة رائدة تعبّر عن صوت الطلبة، وتمكّنهم من المساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في الإمارة، بالإضافة إلى إشراكهم بشكل فعّال في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر في تجاربهم التعليمية. كما تسهم في غرس فيهم مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي التي يحتاجها الطلبة للنجاح في الحياة بعد المدرسة».

وأضافت المازمي: «نتطلّع إلى استقبال طلبات الترشيح واختيار ممثلي طلبتنا، بمن فيهم الطلبة الإماراتيون، للعام الدراسي المقبل 2025 ـــ 2026، إيماناً منا بأهمية أفكارهم وآرائهم، وأن صوتهم قادر على الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة، واستكشاف الفرص التي تُثري تجارب التعليم والتعلّم في رحلة كل متعلّم في دبي».

منصة حيوية

وسيوفّر المجلس منصة حيوية لممثلي الطلبة للتواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتعاون المشترك لتعزيز الفهم المتبادل، والعمل كحلقة وصل بين مجتمع الطلبة والهيئة حول التحديات الراهنة واستكشاف الفرص في مشهد التعليم الخاص في دبي، ومعالجة القضايا ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز المشاركة الطلابية الفاعلة والتميز التعليمي.

ويجوز لكل مدرسة خاصة في الإمارة ترشيح طالب واحد لتمثيل طلابها، وفق شروط محددة، من أبرزها: أن يتمتع بحسن السلوك، وأن يُظهر قدرات قيادية قوية، وأن يمتلك مهارات فعالة في التواصل والعمل الجماعي، بالإضافة إلى أن يكون مشاركاً بفعالية في الأنشطة المدرسية أو المجتمعية، فضلاً عن الحصول على موافقة كلٍّ من ولي الأمر والمدرسة على الترشيح.

وسيتم اختيار أعضاء المجلس وفق آلية منهجية قبل انطلاق العام الدراسي 2025 ـــ 2026، وتكون العضوية لمدة عام دراسي واحد، مع إمكانية إعادة التقديم لفترة ثانية كحد أقصى، بناءً على أداء الطالب واستيفائه لشروط ومعايير المبادرة. ويمكن للطلبة المؤهلين والراغبين في الانضمام إلى البرنامج التواصل مع إدارة مدرستهم للتعرّف على إجراءات الترشيح.