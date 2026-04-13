«التربية» تنظم دوري الشطرنج الرقمي للمدارس.. وتعاميم تحض على المشاركة

عممت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وأولياء الأمور دعوات رسمية للمشاركة في دوري الشطرنج الرقمي للمدارس 2026، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للشطرنج، إلى جانب اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأنشطة الرياضية الذهنية وتنمية مهارات التفكير والتركيز لدى الطلبة.

وأخطرت إدارات مدرسية الطلبة عبر منصاتها الإلكترونية ومجموعات التواصل المعتمدة بفتح باب التسجيل في البطولة، داعية الراغبين إلى سرعة التسجيل والمشاركة، ومؤكدة أن الدوري يستهدف جميع المراحل الدراسية للبنين والبنات، بما يعكس توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة اللامنهجية ذات الطابع الذهني.

وأوضحت المدارس في تعميماتها أن البطولة ستقام رقمياً عبر منصة Lichess العالمية للشطرنج، إلى جانب منصة Zoom، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2026، بما يتيح للطلبة المشاركة من منازلهم أو من المواقع التي تحددها المدارس، وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة. ووفقاً للتعميم، تنطلق البطولة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل من الساعة الرابعة عصراً حتى السادسة مساءً، بمشاركة جميع المراحل الدراسية، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مرحلة إلى المرحلة النهائية «بطولة النخبة»، مع عدم مشاركة المتأهلين في البطولة الثانية. كما تقام البطولة الثانية يوم الخميس الموافق 16 أبريل في التوقيت ذاته، بمشاركة جميع المراحل الدراسية أيضاً، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مرحلة إلى المرحلة النهائية، فيما سيتم الإعلان عن موعد بطولة النخبة لاحقاً.